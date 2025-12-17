元乃木坂46でタレントの松村沙友理（33）が、16日放送のTBS系「今、知っておきたい!!界隈グルメ」（午後10時）に出演。番組収録中に結婚と妊娠が明らかになり、共演陣を仰天させた。

話題のグルメを紹介する番組で、この日は有名ホテルのバイキングを特集。ずん飯尾和樹、瀬戸朝香、若林有子アナウンサーとともにスイーツビュッフェに向かう車中、飯尾からバイキングについて聞かれると「大好きです。元を取るのが大好きで」と笑顔を見せた。

すると「突然のハッピーサプライズが」とテロップが入り、スタッフが「飯尾さん、一瞬いいですか？」と飯尾にスマートフォンを渡すシーンが。松村の結婚を伝えるもので、若林アナはスマホ画面をのぞき込むと「ええっ！？」と声を上げ、飯尾も「さゆりんご！ マジで！？ 結婚＆ベビー！？ おめでとう」と驚きながら祝福した。テロップではさらに「結婚発表の15分後にロケしてました」と補足された。

松村は共演陣の祝福に「恥ずかしい」と照れつつ、偶然全員が正装していたことについて「みんなが私の結婚式に来てくれるみたい」と笑っていた。

松村は3日、自身のSNSで一般男性との結婚を発表。あわせて第1子妊娠も報告している。