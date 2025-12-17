Bリーグが韓国SPOTVと提携…韓国出身選手所属の長崎と茨城の試合を中心に150試合放送

Bリーグは12月17日、韓国の大手スポーツメディアであるSPOTVとの契約を締結を発表。韓国と東南アジアを含む全14の国と地域で、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』の放送を開始した。

アジア地域を主軸とした海外事業展開を積極的に進めるBリーグは、その取り組みの一環として日本国外への試合放送と配信の拡大を図っている。近年では、韓国代表チームに招集されるスター選手がBリーグでプレー。イヒョンジュンが所属する長崎ヴェルカや、ヤンジェミンが所属する茨城ロボッツの試合を中心に150試合を放送する。さらに両選手も出場する『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026』や、『りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26』も放送が決定。放送の対象は韓国と東南アジアを含む全14の国と地域となっている。

詳しい配信情報は以下の通り。

◆【配信情報】

※2025年12月17日時点



■放送媒体



テレビ、インターネットによる配信サービス(SPOTV NOW)

■放送対象試合



りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIと



りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26を含む全150試合

■放送対象国と地域



韓国と東南アジアを含む全14の国と地域



（インドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、香港、フィリピン、マカオ、ベトナム、ブルネイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、モンゴル、台湾）

■放送期間



りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン

【動画】長崎ヴェルカ、イヒョンジュンのシュート力