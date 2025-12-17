JR西日本は17日、好評を博した「リバイバル500系のぞみ」企画を再度実施すると発表しました。運行日は2026年1月25日(日)、新神戸13:04発→博多15:21着のダイヤで運行します。

「リバイバル500系のぞみ」への乗車には特別な旅行商品への申込が必要。旅行プランは2025年12月22日(月)から、tabiwa by WESTER内の「tabiwaトラベル 鉄道ファンの宝箱」で発売します。

「500系のぞみ全盛時代を彷彿とさせる企画を、ぜひこの機会にお楽しみください」（JR西日本）

旅行のポイント

・所要時間はギネス世界記録認定当時(1997年)に新大阪〜博多間で運行していた「2時間17分」

・新神戸→博多間を岡山、広島、小倉のみ停車。後続の「のぞみ」を退避しないダイヤで走行。

・車体側面LEDに「のぞみ博多」と表示

・利用者が乗車する全ての号車で車内販売を実施

・「リバイバル500系のぞみ」乗車記念グッズをお渡し

（2025年3月運行時の記念乗車証・クリアファイルにくわえ、オリジナルグッズをもう1品用意）

旅行代金などの詳細情報は、「tabiwaトラベル 鉄道ファンの宝箱」ページへあす18日以降、準備が出来次第掲載。

（画像：JR西日本）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）