アリ・アスターは、2010年代に躍進した映画スタジオ「A24」のブランド化に貢献した作家のひとりだ。『ヘレディタリー／継承』（2018年）と『ミッドサマー』（2019年）の成功によって、「A24」のロゴとともに、彼の名前はホラーの代名詞として世界中に浸透し、恐怖の象徴としてミーム化している。そのイメージはアメリカのみならず、日本の映画ファンの間でも共有されており、2025年8月には長編全3作のIMAXリバイバル上映も開催されたほどだ。そんな彼の新作『エディントンへようこそ』（2025年）。一体どんな物語なのかと、恐る恐る蓋を開けてみると、あまりに奇抜な設定に驚かされる。

登場人物たちは、強迫的なまでにマスクの着脱を繰り返している。どうやら危険なウイルスが蔓延しているらしく、ひとたび公共空間で素顔を晒そうものなら、周囲の視線は敵意へと変わり、群衆は罪人を断罪しようと、手のひらサイズの光る板を一斉にかざし始める。おそらく、これがこの世界の処刑の儀式なのだろう。間違いない。これは想像を絶するディストピアSFなのだ──と、さすがにこんな謳い文句に騙される人はいないはず。ソーシャルメディアの普及と情報の氾濫が、歴史の忘却を加速させた現代にあっても、この悪夢のような光景がフィクションではなく、つい5年前の現実だったことを、多くの観客はまだ憶えているだろう。

アリ・アスターの作家性を考えれば、「2020年の狂騒」を描くのは必然だったように思える。彼の作品に共通するモチーフは、家族（共同体）の暴力性、メンタルヘルスへの対処、運命論と裁きへの恐怖だ。彼はそのモチーフを悪魔崇拝、因習村、不条理寓話といった様々なホラージャンルの形式を通して描いてきたが、今回の『エディントンへようこそ』はソーシャルスリラーだ。ユダヤ文学的な不条理劇に接近したことで賛否が分かれ、興行的にも苦戦した前作『ボーはおそれている』（2023年）とは対照的に、『エディントンへようこそ』には突飛な設定や飛躍はなく、2020年の景色がそのまま映し出されている。つまり、5年前、私たちはアリ・アスターが描くホラー映画の登場人物として生きていたのだ。

2020年5月下旬。COVID-19によるパンデミック、ジョージ・フロイド殺害を機に激化したブラック・ライヴズ・マター、目前に迫る大統領選、そして、アイデンティティ・ポリティクスと陰謀論が渦巻いていた頃。舞台はニューメキシコ州の架空の街エディントン。ネイティブアメリカンの土地と隣接するこの街は、AIデータセンターの誘致を巡って揺れている。主人公は、ホアキン・フェニックス演じる保安官のジョー。映画の序盤において、彼はこの小さな街で、時代遅れの正義を不器用ながらも懸命に全うしようとする人物に見える。

ジョーがパトカーを走らせていると、スーパーマーケットの前で騒ぎが起きている。車を降りて確認すると、高齢の男性がマスクをしていないという理由だけで、群衆から責め立てられている。ジョーはあえて自らのマスクも外し、「こんな真似は間違っている」と言い放つ。「もし彼をマスク不着用で逮捕したいなら、エディントンの議会に掛け合って条例を制定させろ」。その姿はまるで、ジョン・フォード監督『若き日のリンカン』（1939年）のワンシーンのようだ。私刑にかけられそうな容疑者を前に、正式な法の裁きの必要性を説き、リンカーンは怒れる暴徒を鎮めた。高齢の男性はジョーに感謝し、彼は再びパトカーを走らせる。ここで終わればいいのだが、残念なことに、ジョーはスマートフォンという「銃」を抜いてしまい、事態は最悪の方向へと転がり始める。

『エディントンへようこそ』は西部劇でもある。パンデミック禍におけるソーシャルディスタンスの距離は、そのままガンマン同士が対峙する決闘の間合いと重なる。銃はスマートフォンになり、戦いを見守る立会人は画面の向こう側にいる顔の見えない不特定多数だ。冒頭、暗闇の中で光るスマートフォンの画面を克明に捉えたダリウス・コンジの撮影を見れば、本作が「現代の西部劇」として、いかにスマートフォンという「銃」を真正面から撮ろうとしているかがわかる。

2007年にiPhoneが発表されて以来、映画はこの「光る板」をどう撮るかという試行錯誤を繰り返している。スマートフォンを撮るということは、言うなれば「カメラでカメラを撮る」行為であり、「光の芸術」である映画のスクリーンの中に、さらに「別の光を放つ画面」を持ち込むという厄介な問題を孕んでいる。その困難から目を背けたい映画作家は、物語の舞台を2007年以前に設定するか、スマートフォンの画面を極力見せず役者の表情で処理するか、あるいは劇中で思い切って端末を破壊させることで、この問題を回避してきた。

だが、『エディントンへようこそ』は、スマートフォンの画面を撮ることを恐れない。YouTube、Facebook、Instagram、Twitter（当時はまだ青い鳥がいた）が、スクリーンに堂々と映し出され、電話がかかってくれば、それまで見ていた画面を遮るように、同僚の名前「Guy」が執拗に何度も表示される。アリ・アスターはスマートフォンを撮ることが、欲望や醜さを映すことと不可分であると自覚している。俳優の顔とカットバックされるスマートフォンの画面には、あらゆる企業の思惑が映り込み、消費者の欲望を絶えず刺激する。アリ・アスターはそれを隠そうとしない。なぜなら、その醜悪さを直視することが、2020年という時代に向き合うことだと知っているからだ。

一方で、物語が終盤に近づくと、スマートフォンは本物の銃へと変わっていく。アリ・アスター作品では、災厄は地下ではなく「屋根裏（頭上）」からやってくるが、本作でも同じく、遥か上空から「ある災厄」が降りてきて、ジョーはそれと対峙することになる。ジョーは射撃の名手、つまり、距離を正確に把握しながら、弾を対象に当てる能力に秀でているのだが、あるシーンでその技術を完全に放棄してしまう。暗闇に向かって闇雲に銃を乱射するその姿は、ソーシャルメディアにおいて、他者との距離（敬意）を失った言葉を放つ、現代人の映し鏡そのものだ。

本作は、ひとりのホームレスがエディントンの街へ歩いてくるところから幕を開ける。肉眼では視認できないウイルスや陰謀論とは異なり、彼の存在はそこにある。にもかかわらず、人々は彼のことを見ようとはせず、遠く離れた地域で起きた事件に端を発したデモにばかり目を向けている。ジョーもまた、街のために市長選に立候補するものの、自身の家庭内の不和さえ解決できずにいる。私たちはあまりに無力だ。しかし、スマートフォンと銃は、そんな私たちに力を与えてくれる。その錯覚こそが、2020年のアメリカにおいて「地獄」を生み出した元凶なのだ。

エマ・ストーンが演じるジョーのパートナーが、趣味で人形を作っているという設定は、ジョーが迎える結末において皮肉として機能している。人形に歴史は語れない。無力な私たちは、せめて歴史を忘れないでいたい。あの2020年の醜悪さに誠実に向き合えるのは、ホラー作家である自分の役目だと言わんばかりに、アリ・アスターはこの作品で、スマートフォンの画面を正面から撮ることで「忘却」に抵抗してみせた。

パンデミックで幕を開けた2020年代、ソーシャルメディアで続く終わりのない争いと、銃による悲惨な事件の数々を見ていると、私たちはCOVID-19よりも遥かに恐ろしいウイルスに感染したまま、未だ治っていないのかもしれないと、そう思わずにはいられないのだ。

（文＝島崎ひろき）