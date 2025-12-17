　Jリーグは17日、J3の高知ユナイテッドSCとカマタマーレ讃岐について、ホームスタジアムの名称変更を発表した。

　それぞれネーミングライツの決定に伴い、高知の「高知県立春野総合運動公園陸上競技場」は「GIKENスタジアム」(略称:ギケンス)に、讃岐の「香川県立丸亀競技場」は「四国化成MEGLIOスタジアム」(略称:メグスタ)に変更。両クラブとも新名称は2026年1月1日から使用する。

■高知

▽名称変更

変更前:高知県立春野総合運動公園陸上競技場(略称:春野陸)

変更後:GIKENスタジアム(略称:ギケンス)

▽ネーミングライツ取得企業

株式会社技研製作所

▽名称使用期間

2026年1月〜2029年3月(3年3か月)

▽備考

新名称は2026年1月1日から使用

■讃岐

▽名称変更

変更前:香川県立丸亀競技場(略称:県立丸亀)

変更後:四国化成MEGLIOスタジアム(略称:メグスタ)

▽ネーミングライツ取得企業

四国化成ホールディングス株式会社

▽名称使用期間

2026年1月〜2030年12月(5年)

▽備考

新名称は2026年1月1日から使用