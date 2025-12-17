【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(17日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
57726.99 ボリンジャー:＋3σ(26週)
54975.80 ボリンジャー:＋3σ(13週)
53662.47 ボリンジャー:＋2σ(26週)
53032.07 ボリンジャー:＋2σ(13週)
52340.81 ボリンジャー:＋3σ(25日)
51550.62 ボリンジャー:＋2σ(25日)
51088.33 ボリンジャー:＋1σ(13週)
50760.44 ボリンジャー:＋1σ(25日)
50436.09 均衡表転換線(週足)
50108.64 6日移動平均線
50102.75 均衡表転換線(日足)
49970.25 25日移動平均線
49874.23 均衡表基準線(日足)
49847.47 均衡表雲上限(日足)
49597.95 ボリンジャー:＋1σ(26週)
49512.28 ★日経平均株価17日終値
49180.06 ボリンジャー:-1σ(25日)
49144.60 13週移動平均線
48389.88 ボリンジャー:-2σ(25日)
47883.49 75日移動平均線
47599.69 ボリンジャー:-3σ(25日)
47236.02 均衡表雲下限(日足)
47200.87 ボリンジャー:-1σ(13週)
45533.44 26週移動平均線
45331.60 均衡表基準線(週足)
45257.14 ボリンジャー:-2σ(13週)
43313.40 ボリンジャー:-3σ(13週)
41869.72 200日移動平均線
41468.92 ボリンジャー:-1σ(26週)
37404.40 ボリンジャー:-2σ(26週)
36789.96 均衡表雲上限(週足)
36609.76 均衡表雲下限(週足)
33339.88 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 20.43(前日43.08)
ST.Slow(9日) 40.82(前日57.02)
ST.Fast(13週) 72.65(前日72.15)
ST.Slow(13週) 74.24(前日74.07)
［2025年12月17日］
株探ニュース