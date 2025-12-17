　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


57726.99　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
54975.80　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53662.47　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
53032.07　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52340.81　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
51550.62　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51088.33　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50760.44　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50436.09　　均衡表転換線(週足)
50108.64　　6日移動平均線
50102.75　　均衡表転換線(日足)
49970.25　　25日移動平均線
49874.23　　均衡表基準線(日足)
49847.47　　均衡表雲上限(日足)
49597.95　　ボリンジャー:＋1σ(26週)

49512.28　　★日経平均株価17日終値

49180.06　　ボリンジャー:-1σ(25日)
49144.60　　13週移動平均線
48389.88　　ボリンジャー:-2σ(25日)
47883.49　　75日移動平均線
47599.69　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47236.02　　均衡表雲下限(日足)
47200.87　　ボリンジャー:-1σ(13週)
45533.44　　26週移動平均線
45331.60　　均衡表基準線(週足)
45257.14　　ボリンジャー:-2σ(13週)
43313.40　　ボリンジャー:-3σ(13週)
41869.72　　200日移動平均線
41468.92　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37404.40　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36789.96　　均衡表雲上限(週足)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
33339.88　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　20.43(前日43.08)
ST.Slow(9日)　　40.82(前日57.02)

ST.Fast(13週)　 72.65(前日72.15)
ST.Slow(13週)　 74.24(前日74.07)

［2025年12月17日］

株探ニュース