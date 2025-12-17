

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





57726.99 ボリンジャー:＋3σ(26週)

54975.80 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53662.47 ボリンジャー:＋2σ(26週)

53032.07 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52340.81 ボリンジャー:＋3σ(25日)

51550.62 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51088.33 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50760.44 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50436.09 均衡表転換線(週足)

50108.64 6日移動平均線

50102.75 均衡表転換線(日足)

49970.25 25日移動平均線

49874.23 均衡表基準線(日足)

49847.47 均衡表雲上限(日足)

49597.95 ボリンジャー:＋1σ(26週)



49512.28 ★日経平均株価17日終値



49180.06 ボリンジャー:-1σ(25日)

49144.60 13週移動平均線

48389.88 ボリンジャー:-2σ(25日)

47883.49 75日移動平均線

47599.69 ボリンジャー:-3σ(25日)

47236.02 均衡表雲下限(日足)

47200.87 ボリンジャー:-1σ(13週)

45533.44 26週移動平均線

45331.60 均衡表基準線(週足)

45257.14 ボリンジャー:-2σ(13週)

43313.40 ボリンジャー:-3σ(13週)

41869.72 200日移動平均線

41468.92 ボリンジャー:-1σ(26週)

37404.40 ボリンジャー:-2σ(26週)

36789.96 均衡表雲上限(週足)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

33339.88 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 20.43(前日43.08)

ST.Slow(9日) 40.82(前日57.02)



ST.Fast(13週) 72.65(前日72.15)

ST.Slow(13週) 74.24(前日74.07)



株探ニュース

