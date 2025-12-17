恵和 <4251> [東証Ｐ] が12月17日大引け後(16:30)に配当修正を発表。25年12月期の期末一括配当を従来計画の35円→40円(前期は35円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2025 年11 月14 日に公表いたしました「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」において、中長期的な業績見通しや事業戦略等を総合的に勘案した上で、株主資本配当率（DOE）4％、配当性向 30%を目安とする安定的かつ利益成長に伴う配当の実施に取り組むこととしております。 上記方針及び2025 年12 月期連結業績の進捗・財政状態等を総合的に勘案した結果、株主の皆様へ利益還元を図るべく、１株当たりの期末配当金を直近の配当予想の 35 円から 5 円増配し、40 円とすることといたします。

