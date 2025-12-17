[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1500銘柄・下落1361銘柄（東証終値比）
12月17日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2940銘柄。東証終値比で上昇は1500銘柄、下落は1361銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが123銘柄、値下がりは102銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は185円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 160 +20（ +14.3%）
2位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 156.1 +19.1（ +13.9%）
3位 <4599> ステムリム 280 +33（ +13.4%）
4位 <8166> タカキュー 98 +8（ +8.9%）
5位 <2743> ピクセル 6.4 +0.4（ +6.7%）
6位 <6890> フェローテク 4945 +300（ +6.5%）
7位 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 146000 +8300（ +6.0%）
8位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 658 +37（ +6.0%）
9位 <8918> ランド 9.5 +0.5（ +5.6%）
10位 <6085> アーキテクツ 321 +14（ +4.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2613> Ｊオイル 1557 -395（ -20.2%）
2位 <401A> 霞ヶ関ホテル 91510 -10090（ -9.9%）
3位 <7012> 川重 10741 -809（ -7.0%）
4位 <9327> イーロジット 225.1 -9.9（ -4.2%）
5位 <7064> ハウテレ 1147 -45（ -3.8%）
6位 <6993> 大黒屋 71.3 -2.7（ -3.6%）
7位 <9238> バリューＣ 1080.8 -28.2（ -2.5%）
8位 <3565> アセンテック 1607.1 -41.9（ -2.5%）
9位 <5071> ヴィス 1324.1 -33.9（ -2.5%）
10位 <196A> ＭＦＳ 293 -7（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6753> シャープ 763 +8.0（ +1.1%）
2位 <5706> 三井金属 17380 +180（ +1.0%）
3位 <9984> ＳＢＧ 16898 +143（ +0.9%）
4位 <6752> パナＨＤ 2040.4 +14.4（ +0.7%）
5位 <6361> 荏原 3692.3 +20.3（ +0.6%）
6位 <5714> ＤＯＷＡ 7034.9 +36.9（ +0.5%）
7位 <3099> 三越伊勢丹 2376.9 +11.9（ +0.5%）
8位 <9501> 東電ＨＤ 629 +3.0（ +0.5%）
9位 <5801> 古河電 9245.1 +42.1（ +0.5%）
10位 <8830> 住友不 7880.1 +33.1（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7012> 川重 10741 -809（ -7.0%）
2位 <3407> 旭化成 1385.6 -8.9（ -0.6%）
3位 <7201> 日産自 401.1 -2.3（ -0.6%）
4位 <8697> 日本取引所 1661.1 -9.4（ -0.6%）
5位 <8601> 大和 1326.6 -7.4（ -0.6%）
6位 <6273> ＳＭＣ 53631 -289（ -0.5%）
7位 <8795> Ｔ＆Ｄ 3535.6 -18.4（ -0.5%）
8位 <8308> りそなＨＤ 1531.3 -7.7（ -0.5%）
9位 <2413> エムスリー 2027.9 -10.1（ -0.5%）
10位 <1812> 鹿島 5806.1 -28.9（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
