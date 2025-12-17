　12月17日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2940銘柄。東証終値比で上昇は1500銘柄、下落は1361銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが123銘柄、値下がりは102銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は185円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　　160　　 +20（ +14.3%）
2位 <206A>　ＰＲＩＳＭバ　　　156.1　 +19.1（ +13.9%）
3位 <4599>　ステムリム　　　　　280　　 +33（ +13.4%）
4位 <8166>　タカキュー　　　　　 98　　　+8（　+8.9%）
5位 <2743>　ピクセル　　　　　　6.4　　+0.4（　+6.7%）
6位 <6890>　フェローテク　　　 4945　　+300（　+6.5%）
7位 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　 146000　 +8300（　+6.0%）
8位 <264A>　Ｓｃｈｏｏ　　　　　658　　 +37（　+6.0%）
9位 <8918>　ランド　　　　　　　9.5　　+0.5（　+5.6%）
10位 <6085>　アーキテクツ　　　　321　　 +14（　+4.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2613>　Ｊオイル　　　　　 1557　　-395（ -20.2%）
2位 <401A>　霞ヶ関ホテル　　　91510　-10090（　-9.9%）
3位 <7012>　川重　　　　　　　10741　　-809（　-7.0%）
4位 <9327>　イーロジット　　　225.1　　-9.9（　-4.2%）
5位 <7064>　ハウテレ　　　　　 1147　　 -45（　-3.8%）
6位 <6993>　大黒屋　　　　　　 71.3　　-2.7（　-3.6%）
7位 <9238>　バリューＣ　　　 1080.8　 -28.2（　-2.5%）
8位 <3565>　アセンテック　　 1607.1　 -41.9（　-2.5%）
9位 <5071>　ヴィス　　　　　 1324.1　 -33.9（　-2.5%）
10位 <196A>　ＭＦＳ　　　　　　　293　　　-7（　-2.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6753>　シャープ　　　　　　763　　+8.0（　+1.1%）
2位 <5706>　三井金属　　　　　17380　　+180（　+1.0%）
3位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　16898　　+143（　+0.9%）
4位 <6752>　パナＨＤ　　　　 2040.4　 +14.4（　+0.7%）
5位 <6361>　荏原　　　　　　 3692.3　 +20.3（　+0.6%）
6位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　 7034.9　 +36.9（　+0.5%）
7位 <3099>　三越伊勢丹　　　 2376.9　 +11.9（　+0.5%）
8位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　629　　+3.0（　+0.5%）
9位 <5801>　古河電　　　　　 9245.1　 +42.1（　+0.5%）
10位 <8830>　住友不　　　　　 7880.1　 +33.1（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7012>　川重　　　　　　　10741　　-809（　-7.0%）
2位 <3407>　旭化成　　　　　 1385.6　　-8.9（　-0.6%）
3位 <7201>　日産自　　　　　　401.1　　-2.3（　-0.6%）
4位 <8697>　日本取引所　　　 1661.1　　-9.4（　-0.6%）
5位 <8601>　大和　　　　　　 1326.6　　-7.4（　-0.6%）
6位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　53631　　-289（　-0.5%）
7位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　 3535.6　 -18.4（　-0.5%）
8位 <8308>　りそなＨＤ　　　 1531.3　　-7.7（　-0.5%）
9位 <2413>　エムスリー　　　 2027.9　 -10.1（　-0.5%）
10位 <1812>　鹿島　　　　　　 5806.1　 -28.9（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース