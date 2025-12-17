『呪術廻戦』悠仁くん＆憂太くん、まるで“車掌さん”な敬礼ポーズで新幹線をお出迎え
JR東日本とテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」のタイアップ企画「呪術廻戦×JR東日本-東日本回游-」の開始にあわせて、悠仁くん、憂太くんが17日、宮城・仙台駅に登場した。
【写真】かわいい（笑）敬礼ポーズする憂太くんとまさかのポーズの悠仁くん
「呪術廻戦×JR東日本-東日本回游-」では、第3期で描かれる「死滅回游」の戦いの舞台となる、日本国内に存在する10の結界（コロニー）のうち、東京・仙台・岩手・青森の4つの結界にちなんだコラボレーションを展開。これら4つのエリアを結ぶ東北新幹線のルートにあわせて対象駅を回游すると、ここでしか聴くことができないオリジナルボイスや、オリジナルスタンプが手に入るなど、作品の世界をより身近に感じられる施策が用意されている。
新幹線のラッピングには、テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」に登場する虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、脹相、禪院直哉の5人のキャラクタービジュアルに加え、テレビアニメ『呪術廻戦』放送5周年を記念したビジュアルもあしらった特別デザインを採用。ラッピング新幹線とアニメーション作品がコラボレーションする取り組みは国内でも実施例が限られており、非常に貴重なコラボレーションとなっている。
新幹線の到着を心待ちにしていた悠仁くんと憂太くん。仙台駅のホームに入ってきた新幹線へ敬礼ポーズをバッチリ決めて出迎えた。車内から出てきた乗客に手を振りながら、いよいよラッピングされた新幹線とご対面した悠仁くんと憂太くんは車両を見渡し、デザインに目を向けながらうれしそうな様子を見せた。
続いて行われた「特級フォトセッション」では、新幹線をバックにカメラに手を振ったり、戦いをイメージさせる構えを見せるなど、さまざまなポーズで撮影が行われ、さらに新幹線とのコラボレーションならではの指差し確認や敬礼をモチーフにしたポーズも披露して車掌になりきって楽しんだ。
