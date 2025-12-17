鬼越トマホーク金ちゃん（40）良ちゃん（39）が、17日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」の審査員が決定したことに言及した。

鬼越は序盤から山田邦子とYouTubeでコラボしたトークや、怪談系YouTuberのトークでスタジオを沸かせた。良ちゃんは「これを漫才にしたいんですよ」と語り、ナイツの塙宣之は「これを漫才にしてよ。面白いもん」と共感した。

良ちゃんは「（漫才になると）固くなっちゃう。漫才のときナイツさん前で見ててもらっていいですか」と人前でのフリートークの方が得意なことを明かした。

良ちゃんは塙の審査について「塙さんは守備範囲というか、漫才はいろんなかたちがある上での『M−1』がある。『M−1』っていう特殊なものを審査している。『M−1』が全てだみたいな感じで、全ての原理だみたいな石田さん（NON STYLE）が横にいらっしゃるじゃないですか。あれが全芸人を固くしている」とボケた。

良ちゃんは石田が今回、審査員を外れていることに気づき「いなくなりました!?」と驚くと「（芸人を）固くしてるから」とかぶせて笑わせた。