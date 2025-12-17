韓国の人気女性コメディアン・パク・ナレ（４０）が最近、元マネジャー２人からパワハラ、横領、違法医療などの横暴が暴露され、その中で“注射おばさん”と呼ばれる人物から「常習的に医療行為を受けていた」という内容が物議を醸した。その後、“注射おばさん”と、男性グループ・ＳＨＩＮｅｅ（シャイニー）のキー（３４）とオンユ（３５）に、親しい関係説が浮上し、波紋を広げていた。

該当ニュースが報じられた直後、オンユは事務所を通して親しい関係を否定。沈黙を続けていたキーも１７日、所属事務所・ＳＭエンターテインメントを通してコメントを発表し、レギュラー出演中だった２番組からの降板を発表した。

【以下、ＳＭエンターテインメント コメント全文】

こんにちは、ＳＭエンターテインメントです。

弊社所属アーティスト・キーに関して申し上げます。

まず海外ツアー日程および、活動に関する関係各社と連絡を取ることが必要な状況であったため、迅速な表明が難しかった点を心より謝罪申し上げます。

キーは知人の勧めで該当人物（注射おばさん）の勤務する病院へ行き、そこの医師として初めて会いました。

キーはその後も該当の病院で診療を受けていましたが、通院が厳しい状況だった場合に、自宅で何度か診療を受けたことがあります。これは、該当人物を医師だと認識しており、彼女からも特に言及がなかった状況下で、自宅で診療を受けることが問題になるとは思わなかった部分でした。

キーは今回の騒動で該当人物が医師ではないと初めて知り、非常に混乱し、自身の無知を深く反省しています。

キーは事の重大さを認識し、現在予定されている日程や出演中の番組から、降板することを決定しました。

改めてファンの皆さんをはじめ、全ての方たちにご心配をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます。