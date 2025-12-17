お笑いタレント、ふかわりょう（51）が17日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。国会内で党首会談でカメラに背を向けてヒソヒソ話をしていた高市早苗首相と日本維新の会、吉村洋文代表の姿が夫婦漫才のネタ合わせに見えたと語った。

高市早苗首相と日本維新の会の吉村洋文代表は16日、国会内で会談し、自民、維新両党が国会に共同提出した衆院議員定数削減法案について、来年に結論を得るよう協力することで一致した。党首会談は国会内の維新の控え室に高市氏が出向いていた。

自民党と日本維新の会の連立が深い結びつきになったことについてMC恵俊彰から「ふかわ君はどう思いますか」と問われて「雨降って固まるというか…カメラに背を向けている様子なんて、あれ、夫婦漫才のネタ合わせみたくなっている。なんかそういう雰囲気すらあるので、すごくしっかりつながっているんだろうなと思うんですが、自民党の中で意見は固まってないんですよね？」と高市氏と吉村氏のカメラ前のヒソヒソ話をするような素振りとは対照的に、議員定数削減法案について自民党内で統一感の見えないことを不安視していた。