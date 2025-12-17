TBSの吉村恵里子アナウンサーが、12月16日までに自身のInstagramを更新。フランス旅行を満喫するショットを公開するも、ある写真をめぐって一部のファンに動揺が広がっている。

吉村アナは《旅の記録 今年のお休みはフランスFRカンヌとニースに お料理は何を食べても美味しいし 気候はあたたかかうて街も優しくて… もっと過ごしかったです》とつづり、ジーンズに白のカーディガンのラフなスタイルや、淡いグリーン系のワンピースにカーディガンを羽織った、エレガントなファッションの自らのショットや、街中の写真など9枚を添えた。

吉村アナはレギュラー出演している同局系の『THE TIME，』を10月31日に休み、その日から遅めの夏休みを取得していた。

Instagramのコメント欄には、ファンから

《よっちゃん フランスの旅〜いいね リフレッシュ》

《フランスの風景に優雅で上品な吉村さんの佇まいは良くお似合いです。さすがです》

などと歓声があがっている。

しかし、吉村アナの右手の薬指にリングが光っているためか、ファンからは

《右手の薬指に指輪》

《誰と行ったの？》

など動揺し、ざわつく声も出ている。

芸能担当記者が言う。

「吉村アナは『THE TIME，』『ひるおび』のほか、『Nスタ』『JNNニュース』など、おもに報道や情報番組で活躍中ですが、じつはTBSラジオの『土曜朝6時 木梨憲の会。』にも出演していて、そこで“クセ強”の憲武さんや所ジョージさんとかわすおしゃべりが、『さすが大阪出身。ボケが最高』などと話題になっています。また、Instagramにアップしている趣味の『ギター弾き語り』も話題で、人気上昇中です」

12月13日には松任谷由実の『ルージュの伝言』を披露し、《ユーミンのライブでの衣装や振り付け、コーラスの皆さんのハモリ、全部が好きな一曲です》とつづり、11月30日には小田和正の『ラブストーリーは突然に』を披露。《Aメロも大好きですが、やむなく今回はサビを… 好きなフレーズはありますか？》とつづっていた。

ほかにも小林明子の『恋に落ちて』、槇原敬之の『どんなときも。』、PUFFYの『愛のしるし』、サザンオールスターズの『涙のキッス』などを歌っており、これまでに歌った曲数は、2年9カ月で40曲になるという。

弾き語り投稿のリプライにも《癒されるわ》《吉村恵里子アナの安定した歌声良いですね。》などと反響が寄せられ、“アコースティックライブ”は好評のようだ。

「左手の薬指には婚約指輪や結婚指輪など、パートナーの存在を知らせるリングを付けますが、右手の薬指にも、恋人の存在を知らせる意味合いでリングをつける人がいます。もちろん、単純にファッションでつける方も多いので、吉村アナの“真意”はわかりませんが……」（ファッション誌ライター）

注目度上昇中の吉村アナの“右手薬指のリング”の真相はいかに？