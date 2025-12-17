タレントの中川翔子が１７日、インスタグラムを更新。９月に出産した双子の命名エピソードを明かした。

この日は双子と添い寝する自身の写真をアップ。投稿では「みなさんお子さんの名付けの由来、教えてください！」と切り出すと「双子がお腹にいるときにきめた名前だけど まだ二卵性ってわかる前に決めたけど 生まれてきて顔と性格みて、改めてすごくしっくりぴったりそれぞれに！と思いました ギリギリまでなやみまくったけど これから何万回も呼ぶ名前！名前って不思議」と名前を考えていた時期を振り返った。

中川は２３年１１月、戸籍上の本名「しようこ」を「翔子」に改名したことを公表。元々「薔子」という名前が受理されず、伯母が代理人として出生届けの手続きをした際に「しょうこ」と書こうとしたところ「よ」と大きめに書いて、そのまま戸籍登録されていた、という経緯がある。

そんな自身の経験をもとに「いつか母は自分の名前でめちゃくちゃ悩んでた話をしよう、笑」とつづり「薔子→人名につかえない→ひらがなでかきなぐる→よ が大きく登録されてしまう→しようこ→３８年たって裁判所に申し立てして→翔子 の遍歴！」と改めて説明。「だから絶対出生届、間違えないようドキドキして提出しました 双子たちの名前は、イメージから、ひびき、文字数、双子リンク感、画数、一発で読める、で最終的にきまりました」と名前の理由を明かし「いつか話せるようになったらふたりはなんて言うかなー」と思いを馳せた。