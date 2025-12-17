BMSG「ラスピ」参加のRYOTO、ロン毛の小学生時代公開「昔から可愛い」「今とのギャップがすごい」の声
【モデルプレス＝2025/12/17】BMSG TRAINEE Officialの公式X（旧Twitter）が12月16日に更新された。SKY-HI（スカイハイ）がCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催したオーディション「THE LAST PIECE」（通称『ラスピ』）への出演で注目を集めたRYOTOの小学生時代の写真が公開され、話題を呼んでいる。
【写真】「ラスピ」参加メンバー、あどけなさ残るロン毛姿
RYOTOは「筋トレをちょっとやり始めました」と近況を報告しつつ「小学校の頃のロン毛だった僕です！」と小学生時代の写真を投稿。肩下まで伸びるロン毛でパーカーを着て立っているあどけない姿を公開している。
この投稿には「ロン毛時代最高」「今とのギャップがすごい」「成長にびっくり」「筋トレも頑張ってね」「昔から可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ラスピ」参加メンバー、あどけなさ残るロン毛姿
◆RYOTO、小学生時代のロン毛ショットを公開
RYOTOは「筋トレをちょっとやり始めました」と近況を報告しつつ「小学校の頃のロン毛だった僕です！」と小学生時代の写真を投稿。肩下まで伸びるロン毛でパーカーを着て立っているあどけない姿を公開している。
◆RYOTOの投稿に反響
この投稿には「ロン毛時代最高」「今とのギャップがすごい」「成長にびっくり」「筋トレも頑張ってね」「昔から可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】