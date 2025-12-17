狩野英孝「SILENT HILL f」ファンの間で“静岡舞台説”流れていた…岐阜だった
タレントの狩野英孝（43歳）が、12月16日に放送されたバラエティ番組「岩井 狩野 えびちゅうの推しかるちゃー」（毎日放送）に出演。人気ゲーム「SILENT HILL f」について、“静岡舞台説”が上がっていたと語った。
アニメ・ゲーム・マンガなどあらゆる推しコンテンツのスタッフロールに注目する同番組。今回は狩野もハマっている人気ホラーゲーム「SILENT HILL f」が取り上げられた。
同作のプロデューサーが番組に出演し、作品のモデルになった場所について「岐阜県下呂市金山町っていうところでして。そこを舞台に取材して、現地の方とコミュニケーション取って作り上げました」と語る。
これに狩野は「僕らファンの中では、（今作が）日本舞台だってことで、“SILENT＝静か”でしょ？ “HILL＝丘（岡）”でしょ？ 静岡来たぞ…！」と、“静岡舞台説”が流れていたというと、ハライチ・岩井勇気（39歳）は「全然、岐阜じゃん」「ファンの謎の考察」とツッコミを入れた。
