◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）美浦トレセン＝１２月１７日、追い切り

右肩上がりに良化している。エコロアルバ（牡２歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は美浦・Ｗコースでディーズゴールド（３歳２勝クラス）に半馬身ほど先行してスタート。直線は馬なりのまま、瞬時に引き離して、５ハロン６６秒１―１１秒７で２馬身ほど先着した。田村調教師は「本当に動きますね。先週であらかた出来上がっていたので今週は微調整だったんですが、時計は出ちゃいますね。前走より良いです」と無理せずマークした好タイムに、仕上がりの良さを感じていた。

新馬、Ｇ３、今回のＧ１と理想的な臨戦過程で使えていることが絶好調の理由だ。「新馬は夏の暑い新潟でしんどかったと思うのですが、そこを勝ってくれたのでサウジアラビアＲＣに照準を合わせて調整できた。今回もゆったりとしたローテーションで、馬の成長を促しながら進めることができました」とトレーナーは分析した。

初の右回り、長距離輸送などクリアすべきハードルもあるが、不安より期待の方がはるかに大きい。「なかなかこんな馬には巡り会えないし、この馬のいいところを出せるように厩舎でサポートしてあげたいなと思っています」。すべてを乗り越えるだけのポテンシャルを、田村師は信じて疑わない。（西山 智昭）