JLPGA年間表彰式

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は16日、都内で2025年シーズンの年間表彰式を開催。今季活躍した選手たちは華やかにドレスアップして出席した。河本結（RICOH）が、自身のインスタグラムで鮮やかなピンクのドレス姿を公開すると、ファンからは反響が集まっている。

大胆に肩を出した鮮やかなピンクのロングドレスに身を包んだ。首にはゴージャスなジュエリー。年末の晴れ舞台を彩ると、「2025 JLPGA AWARD 2025シーズンも、応援ありがとうございました」と感謝の言葉を述べている。

この投稿にはファンから「なんと美しい 来年も応援します」「女神様」「普段のゴルフウェアとは違った感じだね」「女優さんモデルさん」「試合モードもドレスモードも楽しんでますね」「凄いお似合いのドレス プリンセスのように美しいです」といったコメントが集まっていた。

河本は、今季国内ツアー2勝をあげ、メルセデス・ランキングは3位とシーズンを通して安定感のあるゴルフを展開。8月に行われた北海道meijiカップの優勝副賞である10年分のお菓子を、地元愛媛県の児童養護施設と大会開催地である北海道北広島市の児童養護施設に寄付したと報告するなど、社会貢献でも話題を集めた。



（THE ANSWER編集部）