◾️DxS 1stミニアルバム『Serenade』

韓国発売日：2026年1月12日（月・祝）

日本発売日（お届け日 / 一般店舗店着日）：2026年1月22日（木）

▼商品形態・日本販売価格

BLUE Ver. / HYBJ-05069

ECHO Ver. / HYBJ-05070

日本販売価格：3,300円（税込）

COMPACT Ver.（2種ランダム）/ HYBJ-05072

日本販売価格：2,090円（税込）

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

▼予約サイト

SEVENTEEN Weverse Shop

https://go.weverse.io/qt3S/o4e7hzuv

※本お知らせは、Weverse Shop内のWeverse Japan国内発送商品のご案内になります。

UNIVERSAL MUSIC STORE

https://umusic.jp/IzJjHYxN

HMV (HMV&BOOKS online含む)・ローソン店頭Loppi端末

https://www.hmv.co.jp/news/article/251215129/

タワーレコード (タワーオンライン含む)

https://tower.jp/article/feature_item/2025/12/17/1001

TSUTAYA (店頭のみの販売)

▼CD購入特典（BLUE Ver. / ECHO Ver.）

単品購入特典

・SEVENTEEN Weverse Shop：ホログラム入りフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種)

・UNIVERSAL MUSIC STORE：スペシャルフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種)

・HMV (HMV&BOOKS online含む)・ローソン店頭Loppi端末：スペシャルフォトカード(1枚/全2種よりランダム1種)

・タワーレコード (タワーオンライン含む)：スペシャルフォトカード(1枚/全2種よりランダム1種)

・TSUTAYA：スペシャルフォトカード(1枚/全2種よりランダム1種)

※絵柄は各チェーン店ごとに異なります。

※BLUE Ver. / ECHO Ver.での特典とCOMPACT Ver.の特典は絵柄が異なります。

※一部取り扱いのない店舗もございます。(詳しくは店頭にてお問い合わせください。)

※数量限定、規定数に達し次第配布終了になります。

セット購入特典

SEVENTEEN Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STORE限定でBLUE Ver. / ECHO Ver.の2形態セットをご予約・ご購入いただいた方には、単品購入特典に加えて、以下の2形態セットオリジナル特典をプレゼント！

・SEVENTEEN Weverse Shop：A4クリアポスター

・UNIVERSAL MUSIC STORE：A4クリアファイル

※SEVENTEEN Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREともに、セット特典のフォトカードは単品特典と同一絵柄になります。

▼CD購入特典（COMPACT Ver.）

単品購入特典

・SEVENTEEN Weverse Shop：ホログラム入りフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種)

・UNIVERSAL MUSIC STORE：スペシャルフォトカード(1枚/全3種よりランダム1種)

・HMV (HMV&BOOKS online含む)・ローソン店頭Loppi端末：スペシャルフォトカード(1枚/全2種よりランダム1種)

・タワーレコード (タワーオンライン含む)：スペシャルフォトカード(1枚/全2種よりランダム1種)

・TSUTAYA：スペシャルフォトカード(1枚/全2種よりランダム1種)

※絵柄は各チェーン店ごとに異なります。

※BLUE Ver. / ECHO Ver.での特典とCOMPACT Ver.の特典は絵柄が異なります。

※一部取り扱いのない店舗もございます。(詳しくは店頭にてお問い合わせください。)

※数量限定、規定数に達し次第配布終了になります。

▼韓国輸入盤に関するご注意

本商品は輸入商品のため、商品(外装ビニール・箱・ケース・封入物など)に、細かい傷・折れ・擦れ・凹み・破れ・汚れ、再生に影響のないディスク盤面の傷・汚れなどが見られる場合がございますが、これらを理由にした商品の返品・交換はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。また、チェーン別特典実施店でのご予約・購入に関しましては、韓国チャート(ハント[HANTEO]チャート、サークル[CIRCLE]チャート)および日本オリコンランキング、Billboard Japanチャートへ反映されます。