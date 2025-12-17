ダークラタタンが襲来！Game Source Entertainment『RATATAN』

Ratata Artsが開発を手掛けるリズム×ローグライクアクション『ラタタン』にて、12月に大型アップデート「ダークラタタン襲来」が実施されます。

物語が大きく動く新エピソードや高難度ボスの登場に加え、Steamウィンターセールへの参加も決定しました。

Game Source Entertainment『RATATAN(ラタタン)』

アップデート配信日：2025年12月25日(木)予定

セール期間：2025年12月19日(金)午前3時〜2026年1月6日(火)午前3時

プラットフォーム：PC / PlayStation 4 / PlayStation 5 / Nintendo Switch / Xbox Series

価格：2,800円(Steamアーリーアクセス) ※セール期間中は15％OFF

リズムとローグライクアクションが融合した『RATATAN』に、待望の大型アップデート「ダークラタタン襲来」が登場します。

これに合わせて、アップデートの雰囲気を映像で確認できるPVも公開。

また、2025年12月19日から開始される「Steamウィンターセール2025」への参加も決定しており、期間中は本作を15％OFFで購入可能です。

12月アップデート「ダークラタタン襲来」

今回のアップデートでは、ダークラタタンに関連するイベントが本格的にスタートし、エピソードが大きく進行。

W5クリア後に新たな物語イベント「エピソード2」が開放されます（イベントパート）。

バトルパートでは、ダークコブンを指揮する特殊ギミックを持った高難度ボス「ダークラタタン」が登場。

緊張感あふれる新たな戦いを楽しめます。

ラタカルタ新要素「デュオ」

ゲームプレイの幅を広げる新要素として、ラタカルタに「デュオ」が追加されます。

複数属性のエレメンタルフォースを一定値まで上げることで、強力な「デュオラタカルタ」を獲得できるチャンスが発生。

戦略的なビルド構築がさらに奥深くなります。

新機能「女神のなんでもガチャット」

不要な装備やアクセサリ、素材を有効活用できる新機能「女神のなんでもガチャット」が登場。

アイテムをポイント化してリサイクルガチャを回すことができ、限定アイテムも排出されます。

資産を無駄なく活用し、戦力強化を図ることが可能です。

マルチプレイ改修と新アクセサリ

プレイヤーからのフィードバックに応え、マルチプレイ機能の改修も実施。

任意の部屋への入室機能やリスト更新ボタンの追加、ランダムマッチロビーの改善など、より快適に遊べるよう調整されています。

さらに、ランダムな“デコルン効果”が付与される新レアリティの「新レジェンダリーアクセサリ」も追加され、探索の楽しみが増加しました。

新ストーリーや高難度ボス、システム改善など、コンテンツが大幅に拡充された今回の大型アップデート。

Steamウィンターセールでお得に購入できるこの機会に、リズムとアクションが織りなす『ラタタン』の世界に飛び込んでみるのもおすすめです。

