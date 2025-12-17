¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É ¥¶ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù±ßËþÍº·õÌò¡¦°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÖËÍ¼«¿È¡¢°Ìò¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤ò´Ñ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×
¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É ¥¶ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¥ª¥Ö ¥Ï¡¼¥Ä¥é¥Ó¥å¥ë¡×¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ô¥£¥é¥ó¥º¡ã°Ìò¤¿¤Á¡ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É ¥¶ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¶°Æ¤È¤Ê¤ë¥²¡¼¥à¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¹õ¼¹»ö¡Ù¤òÂåÉ½ºî¤È¤¹¤ëÌ¡²è²È¡¦¿õ¤ä¤Ê¤¬¸¶°Æ¡¦¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ô¥£¥é¥ó¥º¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÈËâË¡»ÎÍÜÀ®³Ø¹»¡Ê¥Ê¥¤¥È¥ì¥¤¥Ö¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ë¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤«¤é°ÛÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¹â¹»À¸¡¦±ßËþÍº·õ¤ò±é¤¸¤¿°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤Ø¤Î»²²Ã¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È´î¤Ó¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È´î¤Ó¤ÏÈ¾¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¿¼¤¯¤Æ¡¢½ã¿è¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ø¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤«¤é±ßËþÍº·õ¤È¤·¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¡Ö¥Ä¥¤¥¹¥Æ¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¿·Á¯¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤è¤ê¤â¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ä¥¤¥¹¥Æ¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤¿ÅÀ¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ô¥£¥é¥ó¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤Þ¤ºÆþ¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¼«¿È¡¢ÀÎ¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ò¤è¤¯´Ñ¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Ä¥¤¥¹¥Æ¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÀ¤³¦´Ñ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Á³¤È¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥ô¥£¥é¥ó¥º¤ÏÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ã°Ìò¡ä¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÍ¼«¿È¤â¡¢°Ìò¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤ò´Ñ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤·¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤À¤³¦´Ñ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ò¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ó¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à±ßËþÍº·õ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤µ¤äÆñ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Íº·õ¤ÏËâË¡¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤Î°ìÈÖÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¶ºî¤Ç¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡Ö¥Ä¥¤¥¹¥Æ¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Íº·õ¤Ï¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Ê¤é¡¢ÆÍÁ³°ÛÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤é¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÍº·õ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¿Ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²²¤µ¤º¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
Ã¯¤â¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¼«Á³¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤¬Èà¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Íº·õ¤Ï¤È¤Æ¤âÇ®¤¤À³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ã¤¦¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÍ¤ÏÀµÄ¾¡¢Éô³èÆ°¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë²¿¤«¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ó¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Íº·õ¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¸åÇÚ¤âÁý¤¨¡¢¼«Á³¤È¡ÈÀèÇÚÈ©¡ÉÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀèÇÚ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¡¢¸½¾ì¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¸åÇÚ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È¹ÔÆ°¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Íº·õ¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Íº·õ¤Ï·õÆ»Éô¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ä¥¤¥¹¥Æ¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¿·ÆþÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ê¥à¤ä¥¨¡¼¥¹¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÏÍº·õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¥°¥ê¥à¤ä¥¨¡¼¥¹¤¿¤Á¤Ï¡ËÌäÂê»ù¤È¸À¤¦¤È¸ìÊÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤Î¤«¤«¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢Íº·õ¼«¿È¤¬¡Ö²¶¤¬Á´Éô»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»°¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÍº·õ¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ê¥à¤ä¥¨¡¼¥¹¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ï¡¢±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢»°¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡È¥Ä¥Ã¥³¥ßÌò¡É¤¬ÉÔºß¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢Íº·õ¤Ï¶¯¤¯ÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¾¯¤·°ú¤¤¤¿Î©¾ì¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¾õ¶·¤òÀ°Íý¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¡¼¥óÁ´ÂÎ¤¬¤è¤ê°ú¤Î©¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¸½¾ì¤ÇÄ´À°¤ò¡©
¤â¤Á¤í¤ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âæ»ì¼«ÂÎ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦µ÷Î¥´¶¤òÁ°Äó¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¸¶ºî¤ÎÊª¸ì¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤ÇÍº·õ¤¬Êª¸ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµâ¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥³¥á¥Ç¥£¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Âè1ÏÃ¤Ï¡¢Íº·õ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ðÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤²ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÏµÇâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ÏÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ°ÛÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤¦¤í¤¿¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¡ÈÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸´¶¡É¤Ï°ìÅÙËº¤ì¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎäÀÅ¤Ë¾õ¶·¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦µ¢¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾¯¤·ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤â¡¢Íº·õ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É ¥¶ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù ¥·¡¼¥º¥ó1¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¥ª¥Ö ¥Ï¡¼¥Ä¥é¥Ó¥å¥ë¡×
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ