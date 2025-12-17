【FIFA】PSGのルイス・エンリケ監督が最優秀監督賞 国内3冠＆CL制覇＆クラブW杯準優勝
サッカー・フランスのパリ・サンジェルマン(PSG)所属ルイス・エンリケ監督が17日、「FIFA最優秀監督賞（男子チーム）」を受賞しました。
エンリケ監督は、PSGをクラブ史上初のチャンピオンズリーグ優勝に導き、決勝ではイタリアの強豪・インテルを相手に5-0と圧倒。フランス国内でもリーグ・アン、クープ・ドゥ・フランス、トロフェ・デ・シャンピオンを制し、国内3冠を達成しました。
初のクラブワールドカップ決勝では敗れたものの、決勝に至るまでにバイエルン・ミュンヘン(ドイツ)やレアル・マドリード(スペイン)など、各国の強豪を撃破するなど、素晴らしいパフォーマンスを披露しました。
▽主な功績
2024/25 UEFAチャンピオンズリーグ優勝
2024/25 リーグ・アン優勝
2024/25 クープ・ドゥ・フランス優勝
2024 トロフェ・デ・シャンピオン優勝
FIFAクラブワールドカップ2025 準優勝
2024/25 UNFPリーグ1年間最優秀監督賞受賞
▽各賞受賞者
【最優秀男子選手】
ウスマン・デンベレ(パリ・サンジェルマン/フランス)
【最優秀女子選手】
アイタナ・ボンマティ(バルセロナ/スペイン)
【最優秀男子ゴールキーパー】
ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン、現マンチェスター・シティ/イタリア)
【最優秀女子ゴールキーパー】
ハンナ・ハンプトン (チェルシー/イングランド)
【最優秀監督(男子チーム)】
ルイス・エンリケ(パリ・サンジェルマン/フランス)
【最優秀監督(女子チーム)】
サリナ・ヴィーグマン(イングランド女子代表)
【男子ベスト11】
ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン、現マンチェスター・シティ/イタリア)
アクラフ・ハキミ(パリ・サンジェルマン/モロッコ)
ウィリアン・パチョ(パリ・サンジェルマン/エクアドル)
フィルジル・ファン・ダイク(リバプール/オランダ)
ブルーノ・メンデス(パリ・サンジェルマン/ポルトガル)
ジュード・ベリンガム(レアル・マドリード/イングランド)
ペドリ(バルセロナ/スペイン)
ヴィチーニャ(パリ・サンジェルマン/ポルトガル)
コール・パーマー(チェルシー/イングランド)
ラミーヌ・ヤマル(バルセロナ/スペイン)
ウスマン・デンベレ(パリ・サンジェルマン/フランス)
ハンナ・ハンプトン (チェルシー/イングランド)
イレーネ・パレデス (バルセロナ/スペイン)
ルーシー・ブロンズ (チェルシー/イングランド)
オナ・バトレ(バルセロナ/スペイン)
リア・ウィリアムソン(アーセナル/イングランド)
アイタナ・ボンマティ(バルセロナ/スペイン)
クラウディアピナ(バルセロナ/スペイン)
パトリ・ギハーロ(バルセロナ/スペイン)
アレッシア・ルッソ(アーセナル/イングランド)
アレクシア・プテラス(バルセロナ/スペイン)
マリオナ・カルデンテイ(アーセナル/スペイン)