“虎党”千秋、阪神後援会への参加を報告「今回はリーグ優勝報告会になりました」 藤川監督＆和田ヘッドとの2ショットも披露
タレントの千秋が16日、自身のインスタグラムを更新。父親たちが運営している阪神タイガースの後援会「阪神後援会」に参加したことを報告した。
【写真】「阪神タイガースを好きで良かった！」藤川球児監督との2ショットを披露した千秋
千秋は「今回はリーグ優勝報告会になりました 監督やコーチ、見えないところで尽力してくれている阪神フロントや裏方さんにみんなで感謝の気持ちを伝えました。生まれた時から阪神ファン。いじめられてもバカにされても虎一筋。阪神タイガースを好きで良かった！」と熱い思いをつづり、藤川球児監督（45）や和田豊ヘッドコーチ（63）とのそれぞれの2ショットのほか、当日の会場の様子が伝わる写真を複数枚アップ。
「第一次岡田政権時代の20年前に、父とご友人達が作った、東京政財界初の阪神公認後援会。今日は最多人数になりました。広い広い住友会館ですが、もう席が足りなそうです」と会の盛況ぶりも報告し、最後は「球団初の連覇に向けて応援と支援を頑張りましょう！」と来季への意気込みで締めくくった。
