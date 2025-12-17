「ボクシング・ＯＰＢＦ東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ」（１８日、後楽園ホール）

ミドル級日本代表として東京五輪に出場した森脇唯人（２９）＝ワールドスポーツ＝が１７日、都内で前日計量に臨み、７６・０キロ（リミット７６・２キロ）で、７５・７キロの王者ユン・ドクノ（韓国）とともに一発でクリア。「できれば早く勝ちたいが、やってみないと分からない。どういう局面になっても対応したい」と意気込んだ。

今年６月のデビュー戦を判定で制し、プロ２戦目で初タイトルを狙う。「２戦目で組んでいただくのは本当にありがたい。プロで１年もたっていないが、自分の中ではいつも通り、リラックスして臨める」と、平常心を強調した。

米ロスで１１月中旬まで調整。「うまくて重い選手と手を合わせて、僕にとっては大きかった」と自信を高めてきた。

ユン・ドクノは１１月に韓国で自身のドキュメンタリー映画が公開された期待の星。「自分でも驚きました」と映画の感想を語り、森脇に対して「体が強そう。どの試合もこれが最後のつもりでやりますが、明日もしっかりやる」と闘志を高めていた。