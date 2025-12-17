元衆院議員・宮崎謙介氏（44）が17日までに更新されたYouTube「NewsPicks/ニューズピックス」に出演し「年功序列」について語る場面があった。

「選ぶべき会社は年功序列?それとも成果主義?」という議論になると、宮崎氏は「日本にとっては年功序列が良いと思うんですよ、国民性的にはね」と切り出す。

「出演者の皆さんは能力が高い方々だから、成果主義側だと。ただ、学生時代にクラスの中であまりできない子とかいたじゃないですか?自己主張ができない子もいて、そういう子たちに“成果主義だ”っていうのは、ちょっとプレッシャーじゃないですか。社会人になって成果主義だと言われても、未来が見えにくいですよね」

「昔は優秀ではない人でも社会人になったら、すぐ結婚をして子供をつくるプロセスがあった。将来不安があったら、結婚もできないし子供もつくれない。だからある程度は年功序列と終身雇用の2つが日本を守っていたし、高度経済成長を支えてきた。もう一度、年功序列・終身雇用を実施する会社が出てきて、それを日本はバックアップすべきだと思う」と私見を展開していた。