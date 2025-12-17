鬼越トマホーク金ちゃん（40）良ちゃん（39）が17日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」の審査員が決定したことに言及した。

19年王者のミルクボーイ駒場孝（39）が新たに加わったことにふれ、良ちゃんは「駒場さんが入ったってことはそのうち粗品（霜降り明星）ありますね。その布石だと思う」と予想した。

良ちゃんは「最終的にM−1、粗品1人になると思う」とボケた。「粗品が98点出したら優勝です。出ないんで、99と100は」と語り、スタジオを笑わせた。

「M−1グランプリ2025」の審査員を務めるのは海原やすよ ともこの海原ともこ（53）、フットボールアワー後藤輝基（51）、ミルクボーイ駒場孝（39）、アンタッチャブル柴田英嗣（50）、笑い飯哲夫（50）、博多華丸・大吉の博多大吉（54）、ナイツ塙宣之（47）、かまいたち山内健司（44）、中川家礼二（53）の9人。昨年、審査員を務めたオードリー若林正恭とNON STYLE石田明が外れ、03年王者の後藤と19年王者の駒場が新たに加わった。