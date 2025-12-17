¡ÈºÆ½ÐÈ¯¤ÎÃÏ¡É¤ò¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤âÁêÃÌ¡©¡Ä¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹²ÃÆþ¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö16Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹²ÃÆþ¤¬Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÚ°Â¤Ï1998Ç¯11·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß27ºÐ¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯²Æ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£Åö»þ¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¼éÈ÷¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢ºßÀÒ¤·¤¿4Ç¯´Ö¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»84»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÃÏ¤Ç¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯7·î¤ËÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç¤Î·ÀÌó²ò½ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡5¥«·î¤ËµÚ¤ÖÌµ½êÂ°´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÈºÆ½ÐÈ¯¤ÎÃÏ¡É¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤ÇÎòÂåºÇÂ¿36ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥ª¥é¥ó¥À¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë·èÄê¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö32¡×¤Ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¿ÈÄÁÒÞæ¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ç¼«¿È¤Î¥È¥Ã¥×¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¿·¾Ï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡²ÃÆþ¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿»þ¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÉÚ°Â¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ¡Ö·èÃÇ¤ò²¼¤¹Á°¤Ë¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ä¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤È¤¤¤¦³¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï¤òºÇ¸å¤ËÌó14¥«·î´Ö¼ÂÀï¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÚ°Â¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26³«Ëë¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯Äø¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡ÉÚ°Â¤Ï1998Ç¯11·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß27ºÐ¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯²Æ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£Åö»þ¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¼éÈ÷¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢ºßÀÒ¤·¤¿4Ç¯´Ö¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»84»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÃÏ¤Ç¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯7·î¤ËÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç¤Î·ÀÌó²ò½ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿»þ¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÉÚ°Â¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ¡Ö·èÃÇ¤ò²¼¤¹Á°¤Ë¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ä¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤È¤¤¤¦³¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï¤òºÇ¸å¤ËÌó14¥«·î´Ö¼ÂÀï¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÚ°Â¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26³«Ëë¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯Äø¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡Ú¸ø¼°È¯É½¡ÛÉÚ°Â·òÍÎ¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡ª¡¡
Welcome to Ajax, Takehiro Tomiyasu 🇯🇵 pic.twitter.com/R4BWb3fm1C— AFC Ajax (@AFCAjax) December 16, 2025