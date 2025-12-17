「涙が枯れません」鹿島、視聴回数が10万迫る“J１優勝裏側”にファンの興奮冷めず「これから新たな黄金期を作っていきたい」
鹿島アントラーズが公式YouTubeチャンネルで公開した、J１リーグ優勝の舞台裏に密着した動画が、12月17日時点で10万回に迫る再生回数を記録するなど、大きな注目を集めている。
鹿島は12月６日、J１第38節で横浜F・マリノスとメルカリスタジアムで対戦。２−１で勝利を収め、９年ぶり９度目となるリーグ制覇を成し遂げた。
話題となっている動画では、運命の一戦を迎える試合前のロッカールームの様子から、試合中のプレーやピッチサイド、そして試合終了のホイッスルと同時に選手たちが歓喜を爆発させる瞬間までを余すことなく収録。優勝が決まった直後の熱気あふれる輪や、喜びと安堵が入り混じった選手たちの表情が印象的だ。
さらに、試合後には監督や選手たちのインタビューも収められており、それぞれがシーズンを振り返りながら、タイトルに懸けてきた想いを語っている。ピッチ上では見られない素顔や、クラブ一体となって戦い抜いた過程が伝わる内容となっている。
この動画の高評価は2700件を超えるなど反響は上々。公開から「１週間経ち、マッチデイ見ましたが、涙が枯れませんw」「これから新たな黄金期を作っていきたい」「来年もこの景色見ましょう」といったコメントなど多くの反応が寄せられ、ファンも興奮冷めやらぬ様子だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鹿島の９年ぶりJ１制覇の瞬間に密着！
