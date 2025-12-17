「毒性ない」といわれても‥　有毒「フグの肝」含むシロサバフグを販売　西宮市の鮮魚店に2日間の営業停止処分

兵庫県西宮市は、市内の鮮魚店が有毒部位の肝臓を含むシロサバフグを販売したとして、食品衛生法違反により営業停止処分などを行ったと発表しました。



「食べないで」と注意を呼びかけるＳＮＳ投稿は４５８万インプレッションを数える反響を呼んでいます。



■「肝を販売」匿名の連絡



２日間の営業停止処分を受けたのは、西宮市鳴尾町にある「北海ノ蔵」で、西宮市によると同店は１５日に未処理のシロサバフグを７匹仕入れて加工、７パックにして販売しました。





１６日に「肝を販売している」と匿名の連絡を受けて保健所が立ち入り検査したところ、シロサバフグが４パック残っていて、前日に３パック売れていたことが判明しました。市は、有毒な物質が含まれた違反食品の販売に該当するのに加え、フグ処理を行える資格者もなく、施設基準も満たさないことなどを指摘、同店に１７日まで２日間の営業停止命令を出すとともに、違反食品の回収命令を行いました。■Ｘ投稿が反響市はＸで【ふぐの肝臓は食べないで】と題し、「＃白サバフグを購入した方は有毒部位の肝臓が含まれているので、絶対に食べないで下さい。当該品を保管し、速やかに保健所までご連絡を」と注意を呼びかける投稿を行いました。ただ購入した、食べた、回収したなどの報告はこれまでないということです。■「毒性がない」と言われても…市の聞き取りに対し鮮魚店側は、未処理のふぐを仕入れたのは初めてで、「仕入れ元から、このフグは毒性がない、大丈夫」という主旨で説明を受けたと話しているということです。厚生労働省のリスクプロファイルによると、フグは猛毒のテトロドトキシンを持ち、種類によって食用可能な部位は決まっています。白サバフグで食用可能なのは精巣、皮、筋肉に限られており、肝臓、卵巣、腸は有毒部位として食用が禁止されていて、市も「どのフグでも肝臓は食べられない」としています。■しびれや麻痺死亡ケースもフグ毒による中毒症状は、食後２０分から３時間程度の短時間でしびれや麻痺症状が現れ、口唇から四肢、全身に広がって重症の場合には呼吸困難で死亡することがあるということです。フグの判別は素人では難しい上、食用可能な部位はフグの種類によって異なるため、素人判断による取扱いや調理は危険とされています。