“ひめゆり学徒隊”で炎上のV系バンド、活動休止を報告も「なんでこんな初歩的なこと誰も注意しないの？」
“ひめゆり学徒隊”の衣装を公開し、炎上したビジュアル系バンド・グランギニョル。公式X（旧Twitter）は12月17日、最新の声明で活動休止を報告しました。
【投稿】活動休止の声明
続けて「ひめゆり学徒隊という極めて重く、沖縄の地に今も続く大切な記憶をコンセプトとして扱ったことで、ご遺族の方々、沖縄の皆様を始め、多くの方の心を傷つけてしまったことを、重く受け止めております」ともつづっています。
「表現者としての判断、配慮、認識のすべてが未熟であり、決して許されるものではありませんでした」とのことです。最後に「私たちの活動は本日をもって終了することを決定いたしました」と公表しました。
10日の投稿でひめゆり学徒隊の衣装姿を公開していた同バンドメンバーのkarasu（烏-karasu-）さん。現在は投稿は削除されていますが、その内容が批判を集め、SNSで炎上。予定されていたライブは中止され、結果的にグループの活動休止にまで発展しました、
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「直接謝罪させていただきました」同グループは「グランギニョルよりお知らせ」と題した声明で、まず炎上した行為について「多くの方々に多大なご迷惑と深い苦しみを与えてしまったことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「私たちは先日、ひめゆり学徒隊をコンセプトとした公演を行ったこと、写真を無断で使用してしまったことについて、ひめゆり平和祈念資料館へ直接謝罪させていただきました」と報告しています。
「本人たちからも謝罪の言葉言わないとダメだよ」コメントでは、「こういうヴィジュアル系って化粧変えて名前も変えてまたひょっこり出てくるの業界あるあるって他のバンドマンが言ってたな……」「謝罪文があるだけまだマシな気もする」「情け無いと思わないか？」「致し方ないと思います」「解散するのも違うと思いました」「どうせバンド名変えるだけやろ」「曲カッコよかったので残念」「謝罪文出すなら一般的には左寄せ。なんでこんな初歩的なこと誰も注意しないの？」「なんで公式の謝罪文だけなん？ 本人たちからも謝罪の言葉言わないとダメだよ」など、さまざまな意見が上がっています。
