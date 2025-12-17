ホラン千秋、リフレッシュ方法での悩みを告白「家帰ってきて、泣いちゃうときあるんです」
タレントのホラン千秋（37）が、16日放送の日本テレビ系『上田と女が吠える夜』（毎週水曜 後9：00）に出演。休日に起こった“ある現象”を告白した。
【写真】“ガッツリ刈り上げ”が際立つホラン千秋の横顔ショット
番組では「休養の取り方」についてトークを展開。そこでホランは「ダラダラするのは得意ですけど、休みという概念は苦手なんです」「休むというラベルがついちゃうと、もっと好きな仕事があるはずなのに、休みを優先しちゃって『何がしたいんだろう自分』」と悩んでしまうことを話した。
「活力を養う方法」については、「『リフレッシュしたいな』と思って友だちとかと会うことあるじゃないですか。仲いい友だちならいいんですけど、たまに新しい人とご飯行くとすっごいエネルギー吸われちゃうことありません？」と、さらに悩みがあることを明かし、「あれで吸われちゃって、家帰ってきて、『なんて疲れたんだろう』って泣いちゃうときあるんです」と衝撃的なエピソードを語った。
これにスタジオからは「えー！」と声が上がり、MCのくりぃむしちゅー上田晋也も「そんなに？」と驚いた様子を見せた。ホランは「だから私はこういうリフレッシュの仕方向いてないんだなと思って。自分に向いてるリフレッシュの仕方を知るっていうのも大事だなってすごい思います」と自分を冷静に見つめた一面を見せた。
