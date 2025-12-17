NBA¥«¥Ã¥×¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬Í¥¾¡¡¡·è¾¡¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥º²¼¤¹
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡ÖNBA¥«¥Ã¥×¡×¤Ï16Æü¡¢¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åì¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬À¾¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥º¤ò124¡½113¤Ç²¼¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¡£Âç²ñºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü25ÆÀÅÀ¤Î¥Ö¥é¥ó¥½¥ó¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂè3¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼ÃæÈ×¤Ë°ì»þ11ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¬½ù¡¹¤ËµÍ¤á´ó¤ê¡¢Âè4¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼½øÈ×¤Ë3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë·è¤á¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥½¥ó¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¾¡¤ÁÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤À¤±¡£³§¤¬¼«Ê¬¤òºÇÂç¸Â¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£³§¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃç´Ö¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë