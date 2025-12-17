ボクシング元世界王者の長谷川穂積氏（45）と、元日本バンタム級王者の斉藤裕太氏（38）が、16日放送のTOKYO MX「小峠英二のなんて美だ！」（火曜深夜0・00）に出演。ファイトマネーについて語った。

斉藤氏は「基本的に日本チャンピオンは現金だと100万円。そこからジムに33％のマネジメント料金を納めなきゃいけないっていうルールがあって、健康保険金とかもあって。現金だと60万円ぐらいしか残らない」と1試合のファイトマネー事情を明かし「なので僕は仕事しながらやってました」と告白。共演者からは「日本一でそれってちょっと少ない…」「確かに…」などの声が上がった。

一方、長谷川氏は「世界チャンピオンになったらファイトマネーはよくなる。挑戦した時はジム提示額が500万円で、そこから33％引かれる。防衛する時は一気に1000万円になって、そこから500万円ずつ増えていくって感じ」と説明した。さらにマネジメント料の33％については交渉の余地や変動はないといい「これはボクシング界の決まりです」と明かした。

またチケットは選手の手売りだといい、ファイトマネーが100万円の場合、200万円分のチケットが興行主から選手に渡され、売り上げ金から100万円を興行主に返却、残りの100万円が選手のファイトマネーとなるが、売れ残ると選手の自腹負担になる。

斉藤氏は「単純に1万円の席なら200枚だけど、さすがに平日の夜に来てくださいっていうのは無理なので。5000円だと果てしない…」と説明。リングサイドなど高価な席をスポンサーに買ってもらうなどの調整もあるというが「それでもやっぱり凄い量。減量もしながら仕事もしながら」と過酷ぶりを明かした。