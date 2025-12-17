鬼越トマホーク金ちゃん（40）良ちゃん（39）が17日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」で審査員を務めた粗品の仕事ぶりを褒めた。

金ちゃんは「視聴率というか話題性はね、めちゃくちゃみんなあの後討論して…」と率直な感想を語り、「どうですか、正直皆さんの中で。粗品は今まで『面白くない』って言ってましたけど、面白くないって思ってたんですか」と質問した。

キラーパスが飛んできたことにナイツの塙宣之は「ど、ど、どう？」と慌てて回答を控えた。塙は「M−1グランプリ」と比較し、「M−1は面白いけど、セットとか違うじゃん。桁違いにいいじゃん。SASUKEもさ、すごいセットがいいじゃん。他の賞レースってセットとかが安っぽく感じちゃうっていうのはあるよね。M−1は20年くらいやってるからなんだろうけど、“憧れの場所”みたいにはなるじゃん。俺たちもあのせり上がりで漫才やりたいっていうのがあったから。そういう場所になっているかどうかっていうのは1つあるよね」と出場者の目線で語った。

話題は粗品に戻り、良ちゃんは「粗品は全く（悪くない）。日テレが頼んでる。日テレがケツ持たないと」と語り、「彼はね、僕は個人的に大好きなんですけど、“お笑い狂”というか、狂ってるって表現を褒めるかたちで使う。お笑いマニアだと思う。彼、吉本の若手の中で一番お笑い好きです。すごいのが今年審査員やってバズればいいっていうんじゃなくて、あいつ来年から1回戦から全部審査していいって言ってるんです」と粗品のお笑い愛を語った。

金ちゃんも「その人のネタ見たら、ネタ合わせに付き合ってもいいって言ってたんですよ」と話すと、塙は「それは、講師とかがやればいいじゃん。そういうのじゃないの？」と質問した。

良ちゃんは「プロの芸人って楽屋では言うじゃないですか。『審査員がよくなかった』って実際（審査員を）表立ってやる人っていないじゃないですか。角も立つし。本当に面倒くさいじゃないですか。あいつ多分今まで誰もやらなかった作業をやろうとしている」と作家ではなく自ら相談に乗ろうとする粗品の姿勢を語った。