¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢±ÒÆ£¿®Ç·¡Ø½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤Îý½¬¡¡¤Ä¤é¤¤´¶¾ð¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¡×»×¹ÍË¡¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Ï¡É´üÂÔ¡É¤¬·Á¤òÊÑ¤¨¤¿¤â¤Î
ËÍ¤¿¤Á¤¬Ã¯¤«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤½¤Î´¶¾ð¤ÏÆÍÁ³¡¢¶õ¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤äÉÔËþ¤Ï¡ÖÂèÆó´¶¾ð¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂè°ì´¶¾ð¡×¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î´üÂÔ¡É¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¤Ë¡ÖÏÃ¤âÊ¹¤«¤º¤Ë°ìÊýÅª¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¡£ÅÜ¤ê¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê´üÂÔ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ÖÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¤½¤Î¿Í¤¬¡È·ù¤¤¡É¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÍê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î´üÂÔ¤¬Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¡ÊYou¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Î¡ÖÈá¤·¤ß¡×¤ä¡Ö¤µ¤ß¤·¤µ¡×¤¬¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë
¤½¤ÎÅÜ¤ê¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡È¼«Ê¬¤Î´ê¤¤¡É¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¾¯¤·¤À¤±¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áê¼ê¤òÀÕ¤á¤ë¸ÀÍÕ¡ÊYou¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¸ÀÍÕ¡ÊI¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤Ø¤Î¸À¤¤´¹¤¨
¢ª ¡ÖÏÃ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸À¤¦¤³¤È¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¡×
¢ª ¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÈá¤·¤¤¡×
¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ÀÕ¤á¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¡×
¢ª ¡Ö¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈá¤·¤¯¤Æ¡×
¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó°Â¿´¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤È¤Î¡ÈÂÐÎ©¡É¤ò¡ÈÂÐÏÃ¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Í¦µ¤¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´ÍýÅªµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤È¤Î¿´¤Î¶¶¤òºî¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤À¤±ÅÜ¤é¤ì¤ë¡Ä
¼Ò²ñÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤¤ËÈ¯¸ÀÆâÍÆ¤è¤ê¤â¡ÈÃ¯¤¬È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡É¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½ý¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö²ñµÄ¤Ç¡¢¡û¡û¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±È¿ÏÀ¤µ¤ì¤¿¡×
¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸ÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬¡Ø¼ºÎé¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤À¤±¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¿Í¤Ë¤À¤±¸·¤·¤¤ÀèÀ¸¤äÉÔµ¡·ù¤Ê¾å»Ê¡¢µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¿Æ¤Ë¿¶¤ê¤Þ¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤µ¤Ë½ý¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½ÐÍè»ö¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë
¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤À¤±»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï¡È¸À¤Ã¤¿ÆâÍÆ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¸À¤¤Êý¡É¤ä¡È´Ø·¸À¤ÎÊ¸Ì®¡É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë´¶¾ðÅª¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£¤½¤ó¤ÊÈùºÙ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´Ø·¸À¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î¾õÂÖ¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´Ø·¸À¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¤»¤º¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥¤¥ó¥Ê¡¼¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ëÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁê¼ê¤¬ÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¡É¸À¤¤Êý¡É¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Öº£¡¢Áê¼ê¤ÏË»¤·¤¯¤ÆÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤½¤â¤½¤â»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÁê¼ê¤È¡ÉÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¤É¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»ä¤Ï½ý¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤ì¤Ë¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤«¤±¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢½ÐÍè»ö¤ò¡ÈµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë»ëÅÀ¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ò¼é¤ë»ÅÀÚ¤ê¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë
¡¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¡×¤ò»×¤¤½Ð¤½¤¦
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¡¢¿´¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¦¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¤¤è¤¦¤ÈÌµÍý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡¦¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Î¤³¤È¡×¤¬¤Ê¤¼¤«ÉÝ¤¤
¡¦¼«Ê¬¤Ï¼¸¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤À¤±ÅÜ¤é¤ì¤¿
»×¤¤¤Ä¤¯¤Þ¤Þ¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¶³¦Àþ¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦
¤½¤Î¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Î»ÅÀÚ¤ê¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡×¡©
¡¦¤É¤³¤«¤é¤¬¡ÖÁê¼ê¤ÎÌäÂê¡×¡©
¡¦¤É¤³¤Ç¡Ö¾ù¤ê¤¹¤®¤Æ¡×¤¤¤¿¤«¡©
¡¦¤É¤³¤Ç¡Ö¸À¤¤¤¹¤®¤Æ¡×¤¤¤¿¤«¡©
¢£¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ë¤âÁê¼ê¤Î¤»¤¤¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤
£¡ÖÂè°ì´¶¾ð¡×¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤è¤¦
¤½¤Î½ÐÍè»ö¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¡ÖÅÜ¤ê¡×¡ÖÈá¤·¤ß¡×¡ÖÉÔËþ¡×¤Î±ü¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê´üÂÔ¤ä´ê¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖËÜÅö¤Ï¡û¡û¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡Ú´ò¤·¤¤¡Û¡×
¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ø¡Á¤¹¤Ù¤¡Ù¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
´¶¾ð¤Îº¬¤Ã¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤éI¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¡¢¤³¤Á¤é¤Î»×¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ä¸ÀÆ°¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç´èÄ¥¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤ÎI¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë´°àú¤Ê¹ÔÆ°¤òµá¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·¤Ç¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤¡Ö¿´¤Î»ÅÀÚ¤êÀë¸À¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦
¤¢¤Ê¤¿¤¬´¶¤¸¤¿¡Ö¿´¤Î¶³¦Àþ¡×¡Öº£¸å¼é¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¡ÖÁê¼ê¤È¼«Ê¬¤òÊ¬¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¡¢
¡¦»ä¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÉÔµ¡·ù¤ò¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ë¤·²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹
¡¦»ä¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤è¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹
¡¦»ä¤Ï¡¢ÉÝ¤¤¿Í¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¶³¦Àþ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤òËº¤ì¤Þ¤»¤ó
¡¦»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¡É°¤¤¤â¤Î¡É¤È¤·¤Æ²¡¤·¹þ¤á¤Þ¤»¤ó
¡¦»ä¤Ï¡¢¼¸¤é¤ì¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¹¤®¤Ê¤¤¡×ÊýË¡¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
----------
±ÒÆ£ ¿®Ç·¡Ê¤¨¤È¤¦ ¤Î¤Ö¤æ¤¡Ë
¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢ÆüËÜ¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¶¨²ñÂåÉ½
ÍÄ¾¯´ü¤ËÎ¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤äµÁÍý¤ÎÊì¤Î¼«»¦¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿´Íý³Ø¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÎ×¾²¿´Íý³Ø¤ä¥µ¥¤¥³¥»¥é¥Ô¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ò³Ø¤Ö¡£¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ë¤ÈÀ¸³è¤ò¤·¡¢À¸¤¤ë¾å¤Ç¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£ÍýÏÀÃæ¿´¤Î¿´Íý³Ø¤Î³ØÇÉ¤òÎ¥¤ì¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¶¨²ñ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ï30Ç¯¤Ç5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Â´¶ÈÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤¹¤¤¤³¤¿¤í¤¦»á¡¢¥Þ¥Ä¥À¥ß¥Ò¥í»á¡¢Ìî¸ý²ÅÂ§»á¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¿´»þÂå¤ÎÌëÌÀ¤±¡½¡½ËÜÅö¤Î¹¬¤»¤òµá¤á¤Æ¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¡Ø¥¤¡¼¥°¥ë¤Ë¿Ö¤±¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Øº£Æü¤Ï¡¢¿´¤ò¤ß¤Ä¤á¤ëÆü¡£¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¹¬¤»¡×¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø¤³¤³¤í¤ÎÍå¿ËÈ×¡½¡½¿ÍÀ¸¤òÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ä¡Ù¡ÊËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
