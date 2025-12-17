·ÀÌóËþÎ»¸å¤ËËèÇ¯105²¯±ß¡ÄÂçÃ«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë²¯ËüÄ¹¼Ô¡×¡¡¥É·³¤Ë¤Þ¤¿Áý¤¨¤¿¡È»ÙÊ§¤¤¡É
¤Þ¤¿¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡È¸åÊ§¤¤¡É
¡¡2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤âÊä¶¯¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¡£µå³¦¶þ»Ø¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤ò3Ç¯6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó107²¯1000Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¤¦¤Á1350Ëü¥É¥ë¡ÊÌó20²¯9500Ëü±ß¡Ë¤¬¸åÊ§¤¤¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¶¯·³ÃÄ¤Îµð³ÛÅê»ñ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤ÏÂçÃ«¤È10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1087²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤¦¤Á¡¢ÂçÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë6²¯8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1055²¯±ß¡Ë¤ò¸åÊ§¤¤¤Ë¡£Â¾¤Ë¤â¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥¹¥ß¥¹¤Ê¤É¤â°ìÉô¤ò¸åÊ§¤¤¤Ë¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬1Ç¯´Ö¤Ë»ÙÊ§¤¦Áí³Û¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸åÊ§¤¤Áí³Û¤Ï10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1552²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Î¥¨¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹»á¤Ï¡Öº£Á´ÎÏ¤Ç»ñ¶â¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï¸å¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Àº¿À¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¸½»þÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬»ÙÊ§¤¦¶â³Û¤Ï°ú¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢º£¸åÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤½¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Â³¤¯¡£Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂàÃÄ¸å¤â°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¡£ÂàÃÄ¸å¤Ë½»¤à½£¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÀáÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ç¤¢¤ì¤Ð6²¯8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1055²¯±ß¡Ë¤ò2034Ç¯¤«¤é2043Ç¯¤Þ¤ÇÊ¬³ä¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¡£¥µ¥ó¥Á¥§¥¹»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¥¯¡¼¥ë¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÈà¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ç¡¢¹¹ð¼ýÆþ¤Ç¤âÂç¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°úÂà¸å¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éÂç¶â¤ÎµëÎÁ¤òÌã¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡ÊÁí³Û¡Ë10²¯6000Ëü¥É¥ë¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°úÂà¸å¤â¹â¼ýÆþ¤ÎÁª¼ê¤òÁ¢¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë