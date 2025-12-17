LE SSERAFIM¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÇK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ºÇ¹â½ç°Ì¤òµÏ¿
LE SSERAFIM¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¡ÖÇ¯´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÇK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¹â½ç°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÏÆºéÎÉ¡¢¥Õ¥¡¥óÇº»¦¤Î¡È¥Ù¥Ã¥É¿²¤½¤Ù¤ê¡É
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤ËÂ³¤¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢ºÇ¶¯¤ÎK-POPÂè4À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤é¤·¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
12·î17Æü¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¤Ï2024Ç¯12·î23Æü¡Á2025Ç¯12·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£LE SSERAFIM¤Ï¡¢½¸·×´ü´ÖÆâ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
LE SSERAFIM¤¬6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ÆüËÜ4th¥·¥ó¥°¥ë¡ØDIFFERENT¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÇ¯´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×50°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤â¹â¤¤½ç°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ÆüËÜ3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ØCRAZY¡Ù¤¬53°Ì¡¢10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØSPAGHETTI¡Ù¤¬63°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
LE SSERAFIM¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î·ø¸Ç¤ÊÃÏ°Ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¯´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤âLE SSERAFIM¤Î¿Íµ¤¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHOT¡Ù¤¬63°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¤À¤±¤ÇÌó7ËüËçÇä¤ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê3·î15ÆüÉÕ¡Ë1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à6Ëç¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢Æ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢LE SSERAFIM¤ÏÍè¤ë12·î28Æü¡¢ÆüËÜºÇ¹â¤ÎÇ¯Ëö²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ëÍ½Äê¤À¡£º£Ç¯¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÍ£°ì¤ÎK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þLE SSERAFIM ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
BTS¤òÍÊ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½êHYBE¤¬»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ëSOURCE MUSIC¤È¶¦¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£IZ*ONE¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤ÈµÜÏÆºéÎÉ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥«¥º¥Ï¡ÊÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡¢¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£2022Ç¯5·î2Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFEARLESS¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ä¾¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1¿ÍÃ¦Âà¤·¤Æ5¿ÍÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯1·î25Æü¡¢Àµ¼°¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£