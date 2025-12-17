【成城石井】初の自家製クッキー缶を発売 「メロン箱」デザイン缶に人気の2種を詰め合わせ

成城石井は12月18日、数量･店舗限定で「成城石井自家製 2種クッキーアソート缶」(税込2,582円)を発売する。

同商品は、成城石井初となる、自家製クッキーを詰め合わせたクッキー缶。12月1日に予約販売を含めて初回販売を行い、今回は2回目の販売となる。

今回は事前予約は受け付けず、12月18日からの当日販売のみ。成城石井全227店舗のうち120店舗で、2,000個限定で販売される。販売店舗の詳細は公式サイトで確認できる。

「成城石井自家製 2種クッキーアソート缶」

「成城石井自家製 2種クッキーアソート缶」は、成城石井のシンボルマークである「メロン箱」をモチーフにしたデザイン缶に、人気の自家製焼き菓子2種類をミニサイズにして詰め合わせた。内容は「発酵バターのショコラショートブレッド」と「ほろほろ食感のマカダミアクッキー」で、各9枚ずつ、計18枚入りとなっている。クッキーはいずれも自社セントラルキッチンで製造した。缶のサイズは、縦17.5cm×横12.5cm×高さ4.5cm。

◆発酵バターのショコラショートブレッド

フランス産発酵バターと、クーベルチュール72%チョコレートを使用。ザクっとした食感と、カカオの豊かな香り、ビターな味わいが特徴だ。

◆ほろほろ食感のマカダミアクッキー

マカダミアナッツをふんだんに練り込み、ナッツの香ばしさとやさしい甘みを楽しめる一品。

■12月18日「成城石井自家製 2種クッキーアソート缶」販売店舗

「メロン箱」は、1976年に成城石井がスーパーマーケットとして営業を開始した際に採用されたマークで、現在も使われている。当時は高級品だったメロンを、より多くの消費者に届けたいとの思いから、バイヤーが青果市場に通い、品質の高い商品を手頃な価格で仕入れる努力を重ねた。その結果、高級果物店や百貨店と同等品質のメロンを、約半分の価格で販売できるようになったという。

このエピソードから、メロンは「良いものをお求めになりやすい価格でお届けしたい」という成城石井の姿勢を象徴し、商品を包むメロン箱には「大切な商品を丁寧にお客様へ届けたい」という想いが込められている。

成城石井「メロン箱」は紙袋にも描かれている