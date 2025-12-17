ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開 その10」をお届けする（第1475回）。

パリ講和会議のあった一九一九年（大正8）、それは日本が人類初の人種差別撤廃を国際社会に訴えた記念すべき年でもあったが、講和会議で敗戦国ドイツが持っていた中国山東省の利権を日本が継承することになったので、それに反対するデモが中国で起こった。同年五月四日に行なわれたので、「五・四運動」と呼ばれる。

これに呼応して、日本国内でも中国人留学生二千人が東京でデモ行進を行なった。そしてその二か月後の七月に、中国で日中両軍が衝突し主に日本人が多数殺傷させられるという事件が起こった。現場が寛城子というところだったため、寛城子事件という。この事件については、これまでたびたび引用してきた日本を代表する百科事典等にも掲載されていないが、日本史専門の『国史大辞典』（吉川弘文館刊）にはさすがに載っていた。

〈寛城子事件 かんじょうしじけん

大正八年（一九一九）七月十九日、中国東北（満洲）長春の西北郊の寛城子におこった日中両国軍の衝突事件。同年六月、張作霖東三省巡閲使兼奉天督軍は財政の紊乱を理由に孟恩遠吉林督軍を弾劾、その後任に腹心をあてんとして七月中旬奉吉両軍は対峙状態にはいった。折から同月十九日正午ごろ、吉林軍約千名が駐屯している寛城子付近を通行中の満鉄従業員船津某が、同軍兵士に殴打された。報により同地日本守備隊の住田米次郎中尉が、事実調査のため兵を率いて吉林陣営に赴いた。その際突然吉林軍が発砲し、ついに日中両軍の交戦となった。日本軍は衆寡敵せず窮境に陥り、長春から救援を求め辛くも活路を開いたが、戦死者十八名、負傷者十七名をだした。（以下略。項目執筆者・林正和）〉

背景説明が無いと事件の内容がまったく理解不能だと思うので、それをする。

事の発端は、中国の「軍閥」の主導権争いにあった。話は、孫文の跡を継いで中華民国第二代臨時大総統となった袁世凱が皇帝制復活をめざしたものの、内外から総スカンを食い失意のうちに病死した一九一六年（大正5）までさかのぼる。

独裁者にありがちなことだが、袁世凱は後継者を明確に定めていなかった。独裁権力であればあるほど、明確な後継者が決まるとそのナンバー2は権力の座を狙って自分を殺しに来る可能性がある。だから独裁者の政権が突然崩壊すると、有力な部下たちの覇権争いが起こりやすい。このときもそうなった。結局、そうした部下たちが出身地ごとに軍事集団、つまり軍閥を形成し中華民国全体を仕切ろうと闘争を始めたのである。

袁世凱が率いた北洋軍閥は、清朝末期の重臣李鴻章が原型を作ったものだったが、それを中国最大の軍閥に育て上げたのが袁世凱だった。この軍事力に注目した孫文は、反革命勢力を抑えるために中華民国臨時大総統の座を袁に禅譲した。だが、袁自身が皇帝をめざす「反革命的存在」になってしまったのは、すでに述べたとおりだ。

そういう事情だから、袁世凱の部下には優秀な軍人がいた。馮国璋と段祺瑞だ。だが、民国政府は政治的安定を求めて第二代中華民国大総統の座に中立派の軍人黎元洪を祀り上げた。ちなみに「臨時大総統」なら初代が孫文で二代目が袁世凱になるのだが、袁世凱は一時「臨時」の取れた「中華民国大総統」の座に就いていたので、「大総統」としては袁世凱が初代で黎元洪は二代目ということになる。このあたりの歴史はじつにややこしいのだが、ここが理解できていないと先に進めないので、できるだけ「交通整理」して説明する。

とりあえずは、段祺瑞が国務総理という形で大総統黎元洪を補佐することになったのだが、あくまでもトップをめざす段は黎大総統と政治闘争を起こし、最初は敗れて下野した。しかし黎大総統にはその地位を保持するための軍事力が不足していた。このままでは段の軍事的巻き返しに遭うことは火を見るよりあきらかだ。そこで黎大総統は同じ軍人でも段祺瑞や馮国璋らとは相容れない軍団の長に応援を依頼した。張勲という。清朝生え抜きの軍人で、安徽督軍を務めていた。

督軍とは中華民国の制度で、省単位の軍事司令官のことをいう。本来は中央政府が選出して任命し、現地の省に赴任させるものだったが、実際にはその地方で有力な私的武装集団の長を追認する形で督軍として認めることのほうが多かった。室町時代、足利将軍家が衰えることによって地方の豪族が勝手に大名となったりすることが多かったなか、幕府が正式に任命した大名もいたこととよく似ている。乱世ということだ。

この時代にもっとも有力だった軍閥は三つあった。そのうちの二つは北洋軍閥系で、それぞれ「直隷派」「安徽派」と呼ばれた。直隷とは首都北京を含む河北省のことで、長である馮自身や直属の部下がここの出身だったからである。これに対して段祺瑞は安徽省出身だったので、その軍閥を安徽派と呼んだ。

もう一つの軍閥「奉天派」の長が前出の引用文にもある張作霖だが、中華民国の正式な軍人であった段祺瑞や馮国璋とは違い、張は馬賊出身の叩き上げであった。にもかかわらず奉天を根拠とした大きな私的武装集団の長であったので、民国政府は彼を「奉天省（遼寧省）」の「督軍」として認めた、というわけだ。あえて日本の戦国時代になぞらえれば、「直隷派」「安徽派」は「守護大名」だが、「奉天派」は「戦国大名」ということになる。

では張勲はどうかと言えば、細川藤孝（幽斎）、いやその兄である三淵藤英だろうか。 織田信長が室町幕府を滅ぼす直前まで兄弟は最後の将軍足利義昭の近臣だったが、義昭を見限り信長に仕えた弟藤孝と異なり、兄藤英は最後まで忠誠を貫き通した。

黎大総統が段祺瑞の攻勢を怖れて北京に呼び寄せた安徽督軍の張勲も、まさにそうした人物だった。清の時代には西太后の護衛役を務めたこともあり、辛亥革命の際には革命軍と戦って敗れたが、地方で勢力を挽回し安徽督軍の地位を得た。特筆すべきは、自分の主人はあくまで清朝だとして弁髪を切らず、西洋風の髪型にしなかったことである。

要するに徹底的な保守主義者で、大韓帝国を日本に委ねた李完用のような「逆臣」では無く、まさに朱子学的な忠臣であったことだ。彼は北京を軍事的に制圧可能だと気がつくと、忠臣が取るべき行動を取った。なんと、清が滅亡した後に廃帝にされていた清朝最後の皇帝宣統帝（愛新覚羅溥儀）を再び皇帝の座に据えたのだ。つまり、清朝の再興を図ったのだ。これを張勲復辟と呼ぶ。一九一七年（大正6）七月一日のことである。

絶対必要な「統合のシンボル」

この一挙はあまりにも評判が悪かった。たしかに、勝手に皇帝となろうとした袁世凱にくらべれば溥儀は正式な清国皇帝であったことは紛れも無い事実だが、それは決してこの行為を正当化しない。清は中華民国に正式に国を譲っているのである。だからこそ溥儀も一族も殺されなかった。そして、じゅうぶんな生活保障も得ている。そうした約束事をこの一挙はすべて反故にしたわけだ。倫理的にも許されることではない。

結局、内外の支持を得た安徽派を率いた段祺瑞が北京を制圧し、溥儀は自ら退位を表明して張勲を罷免せざるを得なかった。「再興清朝」は、わずか十二日間で潰えた。

さて、あなたはこの事件をご存じだっただろうか？

たぶん、ご存じでは無かったろう。この事件は百科事典どころか前出の『国史大辞典』にも載っていない。中国史の事件だから載っていないのだと言えばそれまでだが、この事件が日本史に与えた大きな影響は、『逆説の日本史』シリーズの愛読者であればあるほど深く理解できるはずである。

多くの日本人はこう思ったはずだ。「やはり支那はダメな国だ」と。たしかに「復辟」は中国人自身の手で阻止された。その点だけは評価できるが、朱子学に毒された国というのはどうしようも無いな、と日本人は思ったであろう。とくに重要なことは、韓国に対する評価である。

西洋育ちの孫文や、国内でも民主化および西洋近代化路線を支持する人々が相当数いる中国はまだマシだが、そうした人間がほとんどいない韓国は朱子学の影響で隙あれば「昔に戻ろう」とするだろう。「古き良き昔」では無い。溥儀の復辟を実行した張勲がそうであったように、「昔」とは士農工商の身分差が厳格に守られ、女性の社会進出など夢にも考えられない、断髪する程度のことでも「野蛮」だと決めつけられて実行が許されない世界である。韓国を絶対そのような国に戻してはいけないと多くの日本人、そして少数だが韓国人の改革派も考えたであろう。

絶対君主であった「高宗」が日本によって謀殺されたという噂が流れ、韓国人いや当時の朝鮮系日本人たちが「三・一独立運動」を起こすのは、この二年後である。「独立」と言えば聞こえはいいが、それは張勲のような人間が多数派である韓国にとっては、まさに「女性の社会進出など一切認めない」大韓帝国李王朝の再興になってしまう。だから、断腸の思いで高宗を退位させ近代化のために日韓併合を実現させた李完用は、「独立は時期尚早だ」と同胞を諭したのである。

ちなみに、日本は高宗の息子や孫を深く取り込もうとした。もしも張勲のような朱子学的忠臣が朝鮮民族のなかに出現し彼らを皇帝として擁立しようとしたら、じつに厄介なことになるからだ。その「取り込み」工作については、いずれ述べよう。ここでは張勲復辟事件によって当時の日本政府がそうした思いをさらに深くしたはずだ、ということを覚えておいていただきたい。

またこの事件は、もう一つ大きな影響を日本に与えた。慧眼な読者はお気づきかもしれない。影響を受けたのは日本陸軍である、と言えば有力なヒントになるだろう。

ここで思い出していただきたいのは、シベリア出兵のことだ。なぜ日本は、とくに日本陸軍はシベリア出兵に固執したのか？ それは、日本にとって東洋平和実現の最大の障壁ロシア帝国が内乱で分裂したからだ。

共産勢力の赤軍と戦う白軍に日本が味方し勝利に導けば、白軍が建国する新ロシア帝国は日本の頼もしい味方となり、日本の安全は完全に保障され、日露戦争で散った十万の英霊も安らかな眠りにつける。だから日本は、共産勢力ソビエトが圧倒的勝利を収め欧米列強が次々と撤兵するなかで最後まで残り、尼港事件という悲劇まで招いてしまった。結局、日本は強大な敵を分裂させるという最大のチャンスを逃してしまったのである。

では、その敗因はなにかと言えば、一つはアメリカなどに忖度して戦力を一気に投入することができず、逐次投入という最悪のやり方になってしまったからでもあるが、最大の原因はそれでは無い。白軍側に、立場を越えて団結できるための「統合のシンボル」が無かったことだ。具体的には、ロマノフ王朝の血を引く皇族である。革命に際して共産勢力は皇帝一家を皆殺しにしたのだが、この残虐行為は戦略的に見ればソビエトの勝利を確定した。

もうおわかりだろう。日本陸軍は、満洲国建国に対する大きな影響を受けたのである。大陸に「新ロシア帝国」を建国するのも「満洲国（新・清帝国）」を建国するのも目的は同じ。第一は日本の安全確保、第二は経済的利益である。だが、のちに満洲国建国に主導的立場を果たす陸軍の幹部たちは、シベリア出兵当時はまだ青年将校だった。彼らはロシアという仇敵を分裂させる最大のチャンスを、先輩たちがむざむざと失敗に終わらせたのを横目で見ていた。そして前にも述べたように、彼らは失敗の原因を深く分析した。

やはり最大の問題は、「新帝国」を建国する際にはその統合のシンボルが絶対必要だということだ。しかし、そういう人物が本当に存在するのかどうか？ 仮に候補がいたとしても、その人間に皇帝に返り咲くという野望が無い限り擁立はできない。本人の意図を無視して無理やり擁立しても決して長続きはせず、せっかく建国しても後が続かないということになる。

つまり、この張勲事件はのちに日本軍が満洲国初代皇帝として擁立する愛新覚羅溥儀に「その気がある」ということを知らしめた重大事件でもあったのだ。満洲事変から満洲国建国は、この事件から十四年後の一九三一年（昭和6）以後のことだが、壮大な計画であればあるほど長い時間をかけて綿密に準備される。しかも、満洲事変の立役者であった関東軍高級参謀・板垣征四郎と石原莞爾のコンビは、事変のときに突然陸軍軍人になったわけではない。彼らはすでに若手将校であった。彼らは「いざというときに溥儀は手駒として使える」と認識したはずである。

（第1476回に続く）

