冷蔵庫や洗濯機の横の隙間が…3COINSの“スライドできるフック”で収納に変身！ 買ってすぐ、追加購入を決意したワケ
家具と家具、家具と壁の間の隙間など、暮らしの中で「ここのスペースをもっとうまく活用できたらな……」と思うことってありますよね。我が家にもそういったデッドスペースがキッチンや洗面所に存在しています。
家具を置けるほどの幅はないけど、どうにか隙間を有効活用したい……。そんな願いを叶えてくれる神アイテムを、とうとう3COINSで見つけました。
◆マグネットで簡単に設置できる3COINSのフック収納
「マグネットスライドフック」（税込880円）は、冷蔵庫横などの隙間にマグネットで簡単に取り付けができ、手軽に収納を増やすことができる便利なアイテムです。
800円商品だけあって、鉄製のかなり重厚感のある作り。約高さ6.2×幅35〜60×奥行き4cmで、5つのフック付き。耐荷重は1kg（フック1つあたり200g）です。
裏側は全面がマグネットになっていて、しっかりと貼り付いてくれます。
向かって右方向へしかスライドできないデザインになっていて、例えば冷蔵庫なら左側面につけなければフックを引き出すことができないので要注意。マグネットスライドフックはストッパーがついているため、引き出しすぎて抜けてしまう心配がありません。
取り付けるには冷蔵庫の奥行きが約35cm以上、さらに冷蔵庫と家具などの隙間が10cm程度必要です。
◆諦めていた隙間に収納爆誕！使いやすさの秘密は“スライド”
マグネットスライドフックのおかげで、どうにもこうにもできないと思っていた我が家の冷蔵庫と食器棚の隙間に、めでたく立派な収納が誕生しました。
キッチン台に置いているトースターラックのサイド部分にかけていたアイテム達をマグネットスライドフックへと移動。トースターラックはリビングからも見える位置にあり、ハサミなどのこまごましたものをかけていることで見た目的にゴチャゴチャしてしまっていたのですが、マグネットスライドフックを設置した冷蔵庫側面はリビングからは見えない場所なので、隠しつつも収納できてキッチンがすっきりしました。
とにもかくにも、“フックを引き出せる”というのが最高に便利！奥の方のフックにかけてあるものも難なく取ることができます。
◆洗面所のあの隙間でも活躍してくれるなんて……！
我が家にはもう1ヶ所気になるデッドスペースが……。
そう、洗濯機と壁の間の空間です。この部分もうまく活かしきれず、ただホコリを溜め込むだけのスペースと化していました。
フックに洗濯ネットをかけてみたところ、スライドのおかげで“かけやすい＆取り出しやすい”が実現！ これまでは数種類のネットを大きなバッグにまとめて押し込んでいたため使いたいネットを見つけるのが大変でしたが、この収納法だと目当てのネットが一目瞭然です。
あまりの便利さに感動し、「他にも使える場所ないかな……」と無駄に家中をウロウロしてしまったほど。そして冷蔵庫側面と洗濯機横、どちらで使うかさんざん悩んだ挙句、やはりどっちにも欲しい……！ という結論に至ったため、近々もう1つ買いに行くことに決めました。
持て余していた隙間を一瞬で収納へと変えてくれる、優秀すぎるマグネットスライドフック。全力でおすすめします！
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
