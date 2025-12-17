2025/26冬のスキー場の降雪量は、平年並みか平年よりやや多い傾向でしょう。

どうなる?2025/26冬のスキー場の降雪量

2026年1月と2月の気温は北日本と東日本は平年並み、西日本では平年並みかやや低くなるでしょう。日本海側の降雪量は平年並みか多くなる見込みです。3月の気温は平年並みか高いでしょう。日本海側の降雪量は平年並みか少なくなる見込みです。

現在、日本海の海水温が平年よりも高いため、寒気が流れ込むタイミングで期間を通し、大雪になる可能性があります。また、西日本では気温が平年より低くなる時期もあり、寒さにも注意が必要になります。一方、北日本は低気圧が周期的に通過する可能性があり、寒暖差が大きくなる可能性があります。





日本海側の降雪量は、北日本、東日本と西日本は平年並みか平年より多いと予想されます。多くのスキー場では、降雪量は平年並みか平年より多くなる見通しです。北日本では寒暖差が大きいと予想されるため、湿った雪が降る期間もあるでしょう。冬季に晴天の多いエリアのスキー場では、冬型の気圧配置になる日が多く、低気圧が太平洋沿岸を通過するような気圧配置は平年より少ないとみられます。

年末年始の雪の見通し

この先、2025年の年末にかけて、暖かい空気が流れ込みやすく、スキー場でも雨の降る日があると予想されます。低気圧の通過後は、寒気が流れ込んで、新雪が積もる見込みです。ゲレンデコンディションの変化には注意が必要です。雪崩が起きやすくなるため、コース外での滑走は危険となるでしょう。

1月の雪の見通し

北日本・東日本の日本海側のスキー場では、雪の量は平年並みか多い見込みです。気温は平年並みとなる所が多く、乾いた雪が降る場合もありそうです。北日本は低気圧が通過するタイミングで、湿った雪の降る所もあるでしょう。低気圧の通過や強い寒気が流れ込むタイミングで、大雪や吹雪などでコンディションが悪くなることがある見込みです。また、冬季晴れる日が多いスキー場では、平年に比べて晴れる日が多いため、降雪は少ないでしょう。

2月の雪の見通し

北日本・東日本の日本海側のスキー場では、平年並みか多い雪の量となる見込みです。気温は平年並みか低くなる所が多く、乾いた雪が降る場合もありそうです。低気圧が北日本を通過するタイミングでは、暖かい空気が一時的に入るため、湿った雪が降る場合があります。また、冬季晴れる日が多いスキー場では、平年に比べて晴れる日が多いため、降雪は少ないでしょう。

3月の雪の見通し

冬型の気圧配置は長続きしないでしょう。気圧配置は周期的に変わるようになる見込みです。また、気温も平年より高めで推移するでしょう。このため、北日本・東日本の日本海側のスキー場では雪の降る日が次第に少なくなり、平年並みか少ない雪の量となる見込みです。気温も高いため、湿った雪が主体になります。雨の降る日も考えられるため、ゲレンデコンディションには注意が必要です。低気圧が南海上を通過する日も例年より少ない見込みで、冬季に晴れる日が多いスキー場では、例年よりも雪の降る可能性は小さくなる可能性があります。