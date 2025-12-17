お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（54）が、次女・茉叶菜とのLINEのやり取りを公開した。

元タレントの木下優樹菜さん（38）と離婚後も、13歳の長女・莉々菜と10歳の次女・茉叶菜との交流が続いている藤本。2025年7月3日、それぞれのInstagramで娘たちとディズニーランドを満喫する様子を披露すると、「久しぶりのファミリーだったんだね。みんな楽しそう」「良きパパしててステキです。娘ちゃんたちスタイルめっちゃ良い〜」など、多くの反響が寄せられていた。

10歳次女とのLINEを公開

12月16日に更新したストーリーズでは、18日が誕生日の藤本の予定を茉叶菜が勝手に決めるLINEのやり取りを公開している。

茉叶菜「18日午前中から預かって欲しいんだけど」

茉叶菜「あと18日さぁ、カラオケ行かない？」

藤本「いいよ」

茉叶菜「あと猫カフェ」

藤本「ってか午前中から預かって欲しいって何を預かるの？」

茉叶菜「まかな」

藤本「自分のこと預かってって何かおかしくないw」

茉叶菜「へへ」

藤本「へへじゃねーよw」

藤本「それではしっかり預からせていただきます」

微笑ましい父娘のやり取りに、注目が集まっている。（『ABEMA NEWS』より）