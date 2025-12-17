プロ野球選手として活躍した清原和博さんの元妻で、モデルの亜希(56)が、スタッフのために作ったお弁当を披露した。

【映像】メッセージを添えたスタッフへの手作り弁当

これまでにもInstagramで早起きして30分で作ったという品数豊富なお弁当や、カキを100個購入して作った弁当などプロ顔負けの手料理を見せてきた亜希。

1人1人にメッセージを添えたスタッフへの手作り弁当を披露

2025年12月16日の更新では、自身がプロデュースするブランドのスタッフと、年内最後のミーティングを行ったことを報告。「感謝の気持ちを食で伝えてみる！をスタートして、思えば10年経ったらしいです。最初は、知り合いの方のお店を貸し切り、1日店主になりました…。それを毎年恒例にしていたのですが、コロナ禍もあり気づいたらお弁当シリーズに…笑 わたしは色んな人に支えてもらってます。また来年も元気に洋服作り頑張っていきます」とつづり、1人1人にメッセージを添えた、彩り豊かなスタッフへの手作り弁当を披露している。

この投稿にファンからは「すごい気配りです！」「毎年亜希さんのお弁当が食べられるスタッフさんたちがうらやましいです！」「こんな心がこもったお弁当食べてみたいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）