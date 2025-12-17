女優で声優の戸田恵子が15日に自身のアメブロを更新。アニメ『それいけ！アンパンマン』（日本テレビ系）の共演者やスタッフとともにAEDの講習会へ参加したことを報告した。

この日、戸田は「レギュラーアンパンマンの収録」があったことを明かし「今日は収録後にアルソックさんに来て頂き、AEDの使い方の講習をチームアンパンマンで受けました」と報告。その理由について「チームも高齢化になりまして。（まじで）もう、37〜8年やってますからね」と説明し「AEDの存在は知っていても使えないんじゃ意味がない！そう思ってスタッフキャスト全員で学びました」とつづった。

講習については「いやぁ、勉強になりました。知らない事がいっぱいで驚きでした」と述べ、参加者で胸骨圧迫を体験したことも写真とともに紹介。「リズムよくやらねば！そして力もかなり要りますね」と感想を明かした。

最後に「初めてやりましたが、めちゃくちゃ良い経験になりました。医療もののドラマでも胸骨圧迫には知識を持って挑めますね」とコメント。「スタジオさん、呼んで頂いてありがとうございました！」と感謝をつづり、ブログを締めくくった。