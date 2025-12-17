3児の母・横澤夏子「帰るタイミングがわからない」 ママ友との個性的な“解散法”を告白
お笑いタレントの横澤夏子（35）が16日放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。自宅で開催するママ友との飲み会での“解散法”を明かした。
【写真】「お子さんと推し活できるの最高ですね」横澤夏子＆娘3人の親子ショット
横澤は「育児のストレス解消法」についてトークを展開した中で、「最近、ママ友で飲み会が楽しくて」と話し出し、子どもを寝かしつけた後、午後9時ごろに「ウチこれる人いる？」とママ友にメッセージを送っていると打ち明ける。
すると、「わーって何人か集まって」と、ママ友が横澤の自宅に集まり、ママ友同士で飲み会を開催するという。だが、悩みがあるようで「結局、帰るタイミングがわからない」と話す。
同番組で共演する藤本美貴も「『帰って！』とも言えないもんね 呼んだのあたしだしね」と共感。そこで、横澤は“ある方法”を見つけたようで、「ウチ、深夜1時になると自動的に照明『バン！』って消えるんです。そういう設定にしている」と告白。
「それは、旦那がいつもリビングで寝落ちして、『全部テレビも付けっぱなしだったよ』って言うのが嫌で」と理由を説明し、「ママ友いても照明消えて、『やだ！ごめんね〜』って言ってバイバイ」「それがちょうど良い帰りの合図」になっていると、個性的な解散法を明かした。
【写真】「お子さんと推し活できるの最高ですね」横澤夏子＆娘3人の親子ショット
横澤は「育児のストレス解消法」についてトークを展開した中で、「最近、ママ友で飲み会が楽しくて」と話し出し、子どもを寝かしつけた後、午後9時ごろに「ウチこれる人いる？」とママ友にメッセージを送っていると打ち明ける。
同番組で共演する藤本美貴も「『帰って！』とも言えないもんね 呼んだのあたしだしね」と共感。そこで、横澤は“ある方法”を見つけたようで、「ウチ、深夜1時になると自動的に照明『バン！』って消えるんです。そういう設定にしている」と告白。
「それは、旦那がいつもリビングで寝落ちして、『全部テレビも付けっぱなしだったよ』って言うのが嫌で」と理由を説明し、「ママ友いても照明消えて、『やだ！ごめんね〜』って言ってバイバイ」「それがちょうど良い帰りの合図」になっていると、個性的な解散法を明かした。