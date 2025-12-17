「命を落としてもおかしくない事故だった」と、釣りYouTuberの神野梓(27)が高速道路で衝突事故に遭ったことを報告。痛々しい顔の傷や、大破した車を公開した。

【映像】大破した車&顔面に大怪我した姿

2021年6月から、釣りに関する動画を投稿し始めた神野。翌年には釣り業界のアイドルを決めるオーディションで、13代目アングラーズアイドルに輝いていた。

自身のSNSでは、釣り番組に出演した際のオフショットや、世界中の釣り人を魅了するというロウニンアジを釣り上げる様子などを見せてきた。

これまで数々の釣果を紹介してきた神野だが、2025年12月16日に更新されたInstagramで、大けがをした姿を投稿。「釣りに向かう道中、高速道路の真ん中にシカがいて避けきれず衝突。その衝撃でハンドルが効かなくなり、ガードレールに突っ込みました。スピードが100キロ超えてたら‥どんな事故になってたのか。考えると恐ろしいです。『命を落としてもおかしくない事故だった』と救急隊の方に言われこうして今ここにいられるのは、本当に周りの人のおかげです。みんなに伝えたいことがあります。高速道路で動物が急に現れた時、急ブレーキや急ハンドルは本当に危険。後続車を巻き込む可能性もあるし、今回みたいにコントロールを失うこともあります」と注意を促した。

そして神野は、iPhoneで命が救われたことを明かしている。「iPhoneの『衝突事故検出』機能。強い衝撃を感知すると、自動でカウントダウンが始まり反応がないと119や緊急連絡先に自動通報してくれます。（位置情報も送信されます）私はこの機能に、本当に救われました。『まさか』は突然起きる。だからこそiPhoneの緊急設定は一度見直してほしいこの投稿が誰かの命を守るきっかけになりますように」と綴っている。

この投稿に「命があってよかった...。ゆっくり治療に専念してね」「びっくり…本当に生きててよかった」「高速道路ホントにシカとかイノシシ出てくるから怖いです」などのコメントが寄せられている。 （『ABEMA NEWS』より）