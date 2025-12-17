声優で歌手の井口裕香（37）が、美ボディー際立つトレーニング中の姿を公開し、絶賛の声が寄せられている。

【映像】 井口裕香の水着姿＆「おしりの高さが良い感じ」なトレーニング中の姿（複数カット）

井口は2002年に声優デビューし、『〈物語〉シリーズ』や『デリシャスパーティ プリキュア』など、数々の人気作品に出演。2013年からは、ソロアーティストとしても活躍してきた。

また、“声優界イチ”だという大迫力の豊満美ボディーを活かし、グラビアにも挑戦。SNSでは、水着撮影のオフショットやメイキング動画を披露し、「セクシーだねー」「グラドルかと思ったら声優だったのマジ驚きですわ」などと、反響を呼んでいた。

トレーニング中の姿に絶賛の声「どんどん美しくなっていく」

2025年12月15日に更新したXでは、「最近のトレーニング。おしりの高さが良い感じに出てきました。おなかは割りたくないので、くびれ引き締めつつ、撮影のときに良い感じにムチっとムニっと食い込んで乗っかる感じを大切にしています！」とボディーメイクへのこだわりを明かし、トレーニング中の様子を公開している。

この投稿にファンからは、「どんどん美しくなっていくのすごい」「こだわりのトレーニングさすがです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）