タレント石原良純（63）と俳優小泉孝太郎（47）が、16日放送のテレビ朝日系「火曜の良純孝太郎 スペシャル」（午後6時30分）に出演。小泉が参拝時の心掛けを明かした。

今回は「伊勢神宮SP」。石原は44年間、お伊勢参りしているという。小泉はこれが初参拝。伊勢神宮は“お願い”ではなく、“感謝”を伝える場所とされているが、「荒御魂」をまつる外宮の多賀宮は、個人的なお願いをしてもいいとされている。

多賀宮を参拝した際、小泉は「お参りさせていただいて、お願い事をしたことは1度もないんですよ」と話した。石原が「それはどういう感じなの」と聞くと、「神様にお願い事っていうのは、おこがましい、おそれ多い」と。そして「ちょっと真面目な話なんですけど…」と理由を明かした。

「若いころ、忘れられない光景があって。有名な神社で、修学旅行生とか、にぎやかに記念写真を撮ったり、わいわいしていて」。そこで幼子を抱えた若い夫婦の様子を見たという。「にぎやかな有名な神社で、そのご夫婦が。真剣に神様に。おそらく自分のお子さんのことを願ったんでしょうね」と話した。

そして「今日も本当に神にもすがる思いで、お参りにくる方がいらっしゃるじゃないですか。そういう方に神のご加護を、という気持ちが正直なところなんですね。本当に困って、切実な思いでお参りされる方がいると思うので」。

若夫婦の様子が「僕の中ですごく忘れられなくて。それを見てから自分のことを願うとかは、一切しなくなりましたね」と胸の内を明かした。