「おかか、ベッドの使い方そうじゃないねん」



【写真多数】隙間で寝たり、はみ出したり…寝相がとんでもない猫さん

こんなポストをされたのはノビター(5匹家族)（@00shitemita）さん。



投稿では、ふわふわの猫ベッド2つにまたがり、ずるりと大胆にはみ出しながら寝る愛猫の“おかかちゃん”の動画が映し出されています。



寄り添うキジトラのシイタケちゃんのベッドまで占領するように伸びきった寝方に、思わずツッコミたくなる光景です。



「寝相バグっててかわいい」

「発想が天才すぎるw」

「シイタケちゃん優しすぎん？」

「これはベッド2つ必要な理由が分かる…！」



おかかちゃんは、2025年5月山梨県生まれの生後半年の男の子で、小さい頃からとにかくヤンチャだといいます。ずっと動いてずっと遊んで、ずっと誰かに飛びかかって、そしてご飯が大好きで生後半年で他のコより大きくなりそうとのことです。ポストをされたノビター(5匹家族)さんにお話を伺いました。



ーー動画はどんなタイミングで撮影を？



「猫ベッドを２つ購入して、それぞれに入ってくれるところを写真に撮りたいと思っていたのですが、先にシイタケ（キジトラ）が入っていて、後からおかかが来たので中に入ってくれると思いきや、ふと見たら２つのベッドにまたがって寝ていました」



ーー大胆にはみ出した独特の寝方ですが、普段から？



「普段から寝相も悪くて、丸まって寝るよりも伸びたり、はみ出したりしている事の方が多いです」



ーー他の猫ちゃんとは仲良し？



「おかかは基本的に他の3匹の事が好きで遊んだり一緒に寝たりしたいのですが、コンブ（黒猫）には若干うっとうしがられて、モズク（ハチワレ）には近づいたら怒られてしまいます。だけどベッドに寝ているシイタケは他の猫全員の事が大好きで、今回もおかかがはみ出して自分のとこに来てくれたのは喜んでいます」



ーー撮影しながら「そうじゃないねん」とツッコんでましたね。



「伸びて寝ているところ、はみ出しているところ、シイタケに顔をくっつけているところ、それをシイタケが受け入れているところ、全てがおかからしいなって感じです」



ノビター(5匹家族)さんは「同じ猫でもホント性格も癖も全然違って、毎日新しい発見もあって、毎日楽しませて貰っています。そんな姿をちょっとでもお見せして、ニヤけて貰えればなと思います」と話します。



元気いっぱいで甘えん坊な一方、寝相は豪快すぎるおかかちゃん。これからも5匹それぞれの個性が生きる日常が見られるのが楽しみです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）