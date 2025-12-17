新型RAV4がサブスクに登場、月額3万円台から

6代目となるトヨタ新型「RAV4」が登場しました。

「Life is an Adventure」をテーマに進化を遂げた人気SUVですが、車のサブスクリプションサービス「KINTO」でも取り扱いを開始しています。

【画像】これがトヨタ「新型RAV4」です！ 450万円から！（30枚以上）

KINTOは2025年12月17日、トヨタ自動車が同日から発売を開始した新型「RAV4（HEV）」について、サブスクリプションサービスでの取り扱いを開始しました。

今回の新型RAV4は、力強さと洗練さを兼ね備えたデザインに加え、進化した電動パワートレーンによる意のままの走りや、先進の安全機能を搭載しているのが特徴です。

KINTOでは、ハイブリッド車（HEV）の「Z」および「Adventure」の2グレードがラインナップされており、今後発売予定のプラグインハイブリッド車（PHEV）についても順次取り扱いが予定されています。

KINTOの最大の特徴は、車両代金だけでなく、自動車保険（任意保険）や自動車税、メンテナンス費用などの「カーライフにかかる諸費用」がすべて月額利用料に含まれている点です。

気になる月額料金ですが、KINTOが公開した料金表によると、最も手頃なプランであれば月額3万円台から新型RAV4に乗ることが可能です。

具体的には、「RAV4 Adventure（HEV・E-Four）」を選択し、「初期費用フリープラン」の7年契約、年2回のボーナス月加算（16万5000円）を併用した場合、月額利用料は3万8390円（税込）となります。ボーナス払いを併用しない場合でも、同条件で月額6万5890円（税込）から利用可能です。

また、より上級グレードの「RAV4 Z（HEV・E-Four）」の場合でも、7年契約・ボーナス併用（16万5000円）で月額44,990円（税込）からとなっており、初期費用なしで最新モデルに乗り出せるのは大きなメリットです。

なお、契約プランには初期費用0円の「初期費用フリープラン」に加え、所定の申込金を支払うことでいつでも解約金なしで解約できる「解約金フリープラン」も用意されており、ユーザーのライフスタイルに合わせて選択できます。

さらに、自分だけの一台にこだわりたいユーザーに向けて、モデリスタのカスタマイズパーツを装着した仕様も用意されています。

「RAV4 Z（HEV）」のモデリスタエアロパーツセット装着車は、月額4万1800円（税込）からとなり、納車された瞬間から特別なスタイリングを楽しむことができます。